Україна скасує відключення світла на прифронтових територіях — Укренерго

Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.

Частині території України не вимикатимуть світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.

За його словами, планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.

Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть, — додав Кудрицький. Поширити

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяця. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

Раніше повідомлялося про плани оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Крім того, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.