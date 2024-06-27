Україна скасує відключення світла на прифронтових територіях — Укренерго

Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.
Головні тези:
- З певного моменту в Україні можуть почати послаблювати графіки відключень світла, починаючи з серпня.
- Злочинна армія РФ спричинила дефіцит електроенергії у країні, але тривають ремонти на енергоблоках українських АЕС для забезпечення споживачів.
- Планується оновлення переліку об'єктів, які не підлягають знеструмленню, та від'єднання всіх інших споживачів від ліній, які живлять критичну інфраструктуру.
- Очікується, що новий перелік об'єктів буде затверджений до липня 2024 року, сприяючи покращенню енергетичної ситуації в країні.
Частині території України не вимикатимуть світло
Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.
За його словами, планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.
Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла
За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.
Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.
Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяця. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.
Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.
Раніше повідомлялося про плани оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Крім того, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.
Очікується, що новий перелік об’єктів буде затверджений до липня 2024 року.
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