Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать 23 июня только вечером

Графики отключения света 23 июня будут применяться только вечером. Свет будет выключаться в четырехчасовой промежуток.

23 июня свет в Украине будут выключать только в вечернее время

Так, по указанию "Укрэнерго", все облэнерго в воскресенье будут применять графики почасовых отключений вечером, с 19:00 до 23:00. Поделиться

Об этом сообщает компания "УкрЭнерго".

Как объяснили энергетики, причина улучшения ситуации со светом — снижение потребления электричества в выходной день.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Трудная ситуация в энергосистеме Украины обусловлена ремонтом на энергоблоках АЭС

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.

С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, — отметил Кудрицкий. Поделиться

Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.