Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать 23 июня только вечером

Графики отключения света 23 июня будут применяться только вечером. Свет будет выключаться в четырехчасовой промежуток.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Украине активны только вечером с 19:00 до 23:00 23 июня из-за снижения потребления в выходной день.
- Ремонт на энергоблоках атомных электростанций ухудшает ситуацию в энергосистеме и приводит к ограничениям в отключениях электроэнергии.
- Предполагается, что графики отключений могут сохраниться в Украине до конца июля, с увеличением отключений в вечернее время.
- Главный инженер компании Укрэнерго призвал к готовности к возможным значительным отключениям, особенно в вечернее время и в пиковые часы потребления электроэнергии.
- Сложная энергетическая ситуация требует внимания к эффективности потребления ресурсов и подготовке к ограничениям электроэнергии на период ремонтных работ на АЭС.
23 июня свет в Украине будут выключать только в вечернее время
Об этом сообщает компания "УкрЭнерго".
Как объяснили энергетики, причина улучшения ситуации со светом — снижение потребления электричества в выходной день.
При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.
Трудная ситуация в энергосистеме Украины обусловлена ремонтом на энергоблоках АЭС
Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.
Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.
Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так — достаточно существенными, — заявил глава "Укрэнерго".
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