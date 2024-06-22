Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать 23 июня только вечером
Категория
Экономика
Дата публикации

Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать 23 июня только вечером

Свет
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Источник:  Укрэнерго

Графики отключения света 23 июня будут применяться только вечером. Свет будет выключаться в четырехчасовой промежуток.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Украине активны только вечером с 19:00 до 23:00 23 июня из-за снижения потребления в выходной день.
  • Ремонт на энергоблоках атомных электростанций ухудшает ситуацию в энергосистеме и приводит к ограничениям в отключениях электроэнергии.
  • Предполагается, что графики отключений могут сохраниться в Украине до конца июля, с увеличением отключений в вечернее время.
  • Главный инженер компании Укрэнерго призвал к готовности к возможным значительным отключениям, особенно в вечернее время и в пиковые часы потребления электроэнергии.
  • Сложная энергетическая ситуация требует внимания к эффективности потребления ресурсов и подготовке к ограничениям электроэнергии на период ремонтных работ на АЭС.

23 июня свет в Украине будут выключать только в вечернее время

Так, по указанию "Укрэнерго", все облэнерго в воскресенье будут применять графики почасовых отключений вечером, с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщает компания "УкрЭнерго".

Как объяснили энергетики, причина улучшения ситуации со светом — снижение потребления электричества в выходной день.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Трудная ситуация в энергосистеме Украины обусловлена ремонтом на энергоблоках АЭС

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.

С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, — отметил Кудрицкий.

Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так — достаточно существенными, — заявил глава "Укрэнерго".

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