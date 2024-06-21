Укрэнерго уменьшило время отключения света 22 июня — новые графики

22 июня стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.
Главные тезисы
- С 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет увеличен из-за массированных ударов по энергообъектам со стороны РФ.
- Ремонт разрушенных энергообъектов может занять годы, а некоторые из них могут быть восстановлены никогда, что вызывает значительные трудности в обеспечении электроэнергией.
- Продолжаются атаки российских военных на объекты энергетической инфраструктуры в Украине, что приводит к серьезным последствиям для энергетиков и жителей страны.
Как будут действовать графики отключений 22 июня
В то же время отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше. Причина ограничений — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Следует ли украинцам готовиться к рекордно длительным отключениям света
По информации журналистов издания со ссылкой на представителей ДТЭК и "Укрэнерго", ключевая проблема заключается в сложности и высокой стоимости ремонта ГЭС, разрушенных в результате атак преступной армии РФ.
Специалисты "Укрэнерго" объясняют, что на ремонт некоторых ГЭС уйдут годы, а некоторые из них не удастся восстановить никогда.
Напомним, российские военные ночью 20 июня в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно поврежденное оборудование станции.
Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
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