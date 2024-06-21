Укрэнерго уменьшило время отключения света 22 июня — новые графики
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго уменьшило время отключения света 22 июня — новые графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

22 июня стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.

Главные тезисы

 

  • С 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет увеличен из-за массированных ударов по энергообъектам со стороны РФ.
  • Ремонт разрушенных энергообъектов может занять годы, а некоторые из них могут быть восстановлены никогда, что вызывает значительные трудности в обеспечении электроэнергией.
  • Продолжаются атаки российских военных на объекты энергетической инфраструктуры в Украине, что приводит к серьезным последствиям для энергетиков и жителей страны.

Как будут действовать графики отключений 22 июня

22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00, говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше. Причина ограничений — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Следует ли украинцам готовиться к рекордно длительным отключениям света

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей ДТЭК и "Укрэнерго", ключевая проблема заключается в сложности и высокой стоимости ремонта ГЭС, разрушенных в результате атак преступной армии РФ.

Специалисты "Укрэнерго" объясняют, что на ремонт некоторых ГЭС уйдут годы, а некоторые из них не удастся восстановить никогда.

Одним из последствий длительных перебоев со светом в Украине является то, что после возобновления подачи электроэнергии люди одновременно включают все свои электроприборы, что приводит к пожарам, отметили в комментарии журналистам издания представители ГСЧС.

Напомним, российские военные ночью 20 июня в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно поврежденное оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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