Укренерго зменшило час відключень світла 22 червня — нові графіки

22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

Як діятимуть графіки відключень 22 червня

22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00, — йдеться у повідомленні. Поширити

Водночас зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень енергопостачання буде більшим. Причина обмежень — наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Чи слід українцям готуватись до рекордно тривалих відключень світла

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників ДТЕК та “Укренерго”, ключова проблема полягає у складності та високій вартості ремонту ГЕС, які були зруйновані внаслідок атак злочинної армії РФ.

Спеціалісти “Укренерго” пояснюють, що на ремонт деяких ГЕС знадобляться роки, а деякі з них не вдасться відновити ніколи.

Одним із наслідків тривалих перебоїв зі світлом в Україні є те, що після відновлення подавання електроенергії люди одночасно вмикають усі свої електроприлади, що призводить до пожеж, — зазначили у коментарі журналістам видання представники ДСНС. Поширити

Нагадаємо, російські військові уночі 20 червня вкотре атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.