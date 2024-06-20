По информации НЭК "Укрэнерго" после ночной массированной ракетно-дроновой атаки оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине в ночь на 20 июня продолжительность отключений света в течение дня будет увеличена.

Что известно об изменениях в графиках отключения света по Украине

Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00, - подчеркивается в заявлении "Укрэнерго". Поделиться

В "Укрэнерго" отметили, что посмотреть, как именно это повлияет на графики почасовых отключений можно на сайтах местных облэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивают.

Что известно о последствиях ночной атаки армии РФ по энергообъектам в Украине

Поздним вечером 19 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в России. Борты взлетели с аэродрома "Оленья".

Кроме того, были зафиксированы пуски дронов-камикадзе. Они залетели в воздушное пространство Украины с юга.

В большинстве областей Украины кроме мероприятия воздушную тревогу объявили в 1:55. Она длилась два с половиной часа.

По информации представителей командования Воздушных сил, российские оккупанты выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе типа "Shahed" и 9 ракет, среди которых 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 (из Ту-95МС из Каспийского моря), 3 баллистических "Искандеры" -М" (из Воронежской области) и две управляемые Х-59 (из Азовского моря).

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 27 "Шахедов" и пять ракет (четыре крылатых и одну управляемую).

ПВО работало в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Воздушные силы отмечают, что под ударом находились объекты инфраструктуры, основное направление атаки - восток, а именно Днепропетровская область.

По информации "Укрэнерго", оккупанты ударили по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование объектов энергетики в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Кроме того, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В Винницкой области обломками российского дрона поврежден объект критической инфраструктуры.

В Киевской области были повреждены высоковольтные электросети в Броварском районе. энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания.

В Днепропетровской области ПВО сбило пять "Шахедов и четыре ракеты. Есть последствия атак в Криворожском и Никопольском районах. Пострадали мужчины в возрасте 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе повреждены семь частных домов, пять хозяйственных построек, авто, линии электропередач и строительная техника.