По информации НЭК "Укрэнерго" после ночной массированной ракетно-дроновой атаки оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине в ночь на 20 июня продолжительность отключений света в течение дня будет увеличена.
Главные тезисы
- Ночной удар российских дронов и ракет по энергообъектам в Украине привел к серьезным повреждениям инфраструктуры и увеличению отключений света.
- Силы противовоздушной обороны Украины успешно отразили атаку, уничтожив все 27 дронов-камикадзе и пять ракет, выпущенных оккупантами.
- Последствия атаки затронули несколько областей Украины, включая Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую, с серьезными последствиями для населения.
- Укрэнерго предупредило о увеличении продолжительности отключений света 20 июня, рекомендуя обращаться на сайты местных облэнерго для конкретной информации.
- В результате атаки пострадали не только энергообъекты, но и мирные жители, дома и инфраструктура, требуя срочных мер по восстановлению и безопасности.
Что известно об изменениях в графиках отключения света по Украине
В "Укрэнерго" отметили, что посмотреть, как именно это повлияет на графики почасовых отключений можно на сайтах местных облэнерго.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивают.
Что известно о последствиях ночной атаки армии РФ по энергообъектам в Украине
Поздним вечером 19 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в России. Борты взлетели с аэродрома "Оленья".
Кроме того, были зафиксированы пуски дронов-камикадзе. Они залетели в воздушное пространство Украины с юга.
В большинстве областей Украины кроме мероприятия воздушную тревогу объявили в 1:55. Она длилась два с половиной часа.
По информации представителей командования Воздушных сил, российские оккупанты выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе типа "Shahed" и 9 ракет, среди которых 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 (из Ту-95МС из Каспийского моря), 3 баллистических "Искандеры" -М" (из Воронежской области) и две управляемые Х-59 (из Азовского моря).
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 27 "Шахедов" и пять ракет (четыре крылатых и одну управляемую).
ПВО работало в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
Воздушные силы отмечают, что под ударом находились объекты инфраструктуры, основное направление атаки - восток, а именно Днепропетровская область.
По информации "Укрэнерго", оккупанты ударили по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование объектов энергетики в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
Кроме того, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
В Винницкой области обломками российского дрона поврежден объект критической инфраструктуры.
В Киевской области были повреждены высоковольтные электросети в Броварском районе. энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания.
В Днепропетровской области ПВО сбило пять "Шахедов и четыре ракеты. Есть последствия атак в Криворожском и Никопольском районах. Пострадали мужчины в возрасте 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Никопольском районе повреждены семь частных домов, пять хозяйственных построек, авто, линии электропередач и строительная техника.
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