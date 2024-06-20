За інформацією НЕК “Укренерго” після нічної масованої ракетно-дронової атаки окупаційної армії РФ по енергооб'єктах в Україні вніч на 20 червня тривалість відключень світла протягом дня буде збільшена.

Що відомо про зміни у графіках відключень світла по Україні

Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00, - підкреслюється у заяві “Укренерго”. Поширити

В "Укренерго" зазначили, що подивитися як саме це вплине на графіки погодинних відключень можна на сайтах місцевих обленерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують.

Що відомо про наслідки нічної атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні

Пізно ввечері 19 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Росії. Борти злетіли з аеродрому "Оленья".

Крім того, були зафіксовані пуски дронів-камікадзе. Вони залетіли у повітряних простір України з півдня.

У більшості областей України, крім заходу, повітряну тривогу оголосили о 1:55. Вона тривала дві з половиною години.

За інформацією представників командування Повітряних сил, російські окупанти випустили по Україні 27 дронів-камікадзе типу “Shahed” та 9 ракет, серед яких 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 (з Ту-95МС з Каспійського моря), 3 балістичні "Іскандери-М" (з Воронезької області) та дві керовані Х-59 (з Азовського моря).

Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 "Шахедів" та п'ять ракет (чотири крилаті та одну керовану).

ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряні сили наголошують, що під ударом були об'єкти інфраструктури, основний напрямок атаки - схід, а саме Дніпропетровська область.

За інформацією “Укренерго”, окупанти вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Крім того, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

На Вінничині уламками російського дрона пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

На Київщині було пошкоджено високовольтні електромережі у Броварському районі. енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення.

У Дніпропетровській області ППО збила п'ять "Шахедів та чотири ракети. Є наслідки атак у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки віком 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі пошкоджені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач та будівельна техніка.