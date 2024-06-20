В Укренерго попередили про збільшення тривалості відключень світла 20 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго попередили про збільшення тривалості відключень світла 20 червня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго” після нічної масованої ракетно-дронової атаки окупаційної армії РФ по енергооб'єктах в Україні вніч на 20 червня тривалість відключень світла протягом дня буде збільшена. 

Головні тези:

  • Після нічної ракетно-дронової атаки РФ на енергооб'єкти в Україні 20 червня тривалість відключень світла буде збільшена.
  • За даними “Укренерго”, обладнання об'єктів енергоінфраструктури було пошкоджено у чотирьох областях України.
  • Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 дронів-камікадзе та п'ять ракет, що було випущено по Україні російськими окупантами.
  • Наслідками атаки стали пошкодження теплової електростанції ДТЕК та високовольтних електромереж у різних районах, що спричинило відключення світла в певних населених пунктах.
  • У результаті атаки російських дронів та ракет у Нікопольському районі постраждали люди та пошкоджені будинки та інфраструктура.

Що відомо про зміни у графіках відключень світла по Україні

Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00, - підкреслюється у заяві “Укренерго”.

В "Укренерго" зазначили, що подивитися як саме це вплине на графіки погодинних відключень можна на сайтах місцевих обленерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують.

Що відомо про наслідки нічної атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні

Пізно ввечері 19 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Росії. Борти злетіли з аеродрому "Оленья".

Крім того, були зафіксовані пуски дронів-камікадзе. Вони залетіли у повітряних простір України з півдня.

У більшості областей України, крім заходу, повітряну тривогу оголосили о 1:55. Вона тривала дві з половиною години.

За інформацією представників командування Повітряних сил, російські окупанти випустили по Україні 27 дронів-камікадзе типу “Shahed” та 9 ракет, серед яких 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 (з Ту-95МС з Каспійського моря), 3 балістичні "Іскандери-М" (з Воронезької області) та дві керовані Х-59 (з Азовського моря).

Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 "Шахедів" та п'ять ракет (чотири крилаті та одну керовану).

ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряні сили наголошують, що під ударом були об'єкти інфраструктури, основний напрямок атаки - схід, а саме Дніпропетровська область.

За інформацією “Укренерго”, окупанти вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Крім того, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

На Вінничині уламками російського дрона пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

На Київщині було пошкоджено високовольтні електромережі у Броварському районі. енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення.

У Дніпропетровській області ППО збила п'ять "Шахедів та чотири ракети. Є наслідки атак у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки віком 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі пошкоджені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач та будівельна техніка.

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