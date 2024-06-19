В Україні 20 червня, відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, графіки відключень світла будуть зменшеними і діятимуть з 06:00 до 24:00.

Що відомо про зміни у графіках відключень світла в Україні протягом 20 червня

Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, - йдеться у повідомленні “Укренерго”. Поширити

При цьому з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі “Суспільне”, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці.

Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

Також він додав, що перелік об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які не відключають від світла, планують поділити за сезонами - на літній та зимовий.

Наразі до переліку включені серед іншого об'єкти, які є надзвичайно важливими протягом опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити із переліку, а з настанням холодів повернути до нього, - пояснює керівник Держенергонагляду. Поширити

Слободян запевнив, що виведення з ремонту блоків АЕС та нові правила електропостачання об'єктів критичної інфраструктури можуть призвести до покращення ситуації зі світлом у серпні.