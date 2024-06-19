Укренерго зменшило тривалість відключень світла 20 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго зменшило тривалість відключень світла 20 червня

Відключення світла
Джерело:  Укренерго

В Україні 20 червня, відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, графіки відключень світла будуть зменшеними і діятимуть з 06:00 до 24:00. 

Головні тези:

  • Укренерго зменшило тривалість відключень світла в Україні на 20 червня та скасувало погодинні відключення з 00:00 до 06:00
  • За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду, можливе послаблення графіків відключень світла вже з серпня у зв'язку з полегшенням енергетичної ситуації.
  • Планується поділити перелік об'єктів критичної інфраструктури, які не відключають від світла, на літній та зимовий періоди для оптимізації енергопостачання
  • Ремонти на енергоблоках українських АЕС та нові правила можуть покращити ситуацію з електропостачанням об'єктів критичної інфраструктури в майбутньому
  • Згідно з прогнозами керівника, виведення з ремонту блоків АЕС може сприяти покращенню ситуації зі світлом в Україні в серпні

Що відомо про зміни у графіках відключень світла в Україні протягом 20 червня

Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, - йдеться у повідомленні “Укренерго”.

При цьому з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі “Суспільне”, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці.

Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

Також він додав, що перелік об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які не відключають від світла, планують поділити за сезонами - на літній та зимовий.

Наразі до переліку включені серед іншого об'єкти, які є надзвичайно важливими протягом опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити із переліку, а з настанням холодів повернути до нього, - пояснює керівник Держенергонагляду.

Слободян запевнив, що виведення з ремонту блоків АЕС та нові правила електропостачання об'єктів критичної інфраструктури можуть призвести до покращення ситуації зі світлом у серпні.

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