В Украине 20 июня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики отключений света будут уменьшены и будут действовать с 06:00 до 24:00.
Главные тезисы
- Укрэнерго уменьшило продолжительность отключений света в Украине 20 июня.
- Предполагается ослабление графиков отключений света с августа и оптимизация энергоснабжения
- Планы поделить объекты критической инфраструктуры на летний и зимний периоды для улучшения электроснабжения
- Ремонты на украинских АЭС и введение новых правил могут способствовать улучшению ситуации с электроснабжением в будущем
- Прогнозируется, что вывод из ремонта блоков АЭС может привести к улучшению ситуации со светом в Украине в августе
Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине в течение 20 июня
При этом с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.
В "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничение будет уведомлено дополнительно.
Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света
По информации руководителя Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире Общественное, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.
Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.
Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.
Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.
Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.
Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают свет, планируют поделить по сезонам - на летний и зимний.
Слободян заверил, что вывод из ремонта блоков АЭС и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.
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