Укрэнерго снизило продолжительность отключений света 20 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго снизило продолжительность отключений света 20 июня

Отключения света в Украине
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 20 июня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики отключений света будут уменьшены и будут действовать с 06:00 до 24:00.

Главные тезисы

  •  Укрэнерго уменьшило продолжительность отключений света в Украине 20 июня.
  • Предполагается ослабление графиков отключений света с августа и оптимизация энергоснабжения
  • Планы поделить объекты критической инфраструктуры на летний и зимний периоды для улучшения электроснабжения
  • Ремонты на украинских АЭС и введение новых правил могут способствовать улучшению ситуации с электроснабжением в будущем
  • Прогнозируется, что вывод из ремонта блоков АЭС может привести к улучшению ситуации со светом в Украине в августе

Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине в течение 20 июня

Завтра, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется, - говорится в сообщении "Укрэнерго".

При этом с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

В "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничение будет уведомлено дополнительно.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире Общественное, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.

Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.

Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.

Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают свет, планируют поделить по сезонам - на летний и зимний.

В настоящее время в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него, – объясняет руководитель Госэнергонадзора.

Слободян заверил, что вывод из ремонта блоков АЭС и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.

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