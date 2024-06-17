Графики отключения света будут действовать в Украине 18 июня круглосуточно

В Украине отключать свет 18 июня будут на протяжении всех суток из-за дефицита в энергосистеме.

18 июня свет в Украине будут выключать по графику круглосуточно

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение суток. Поделиться

При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на прошлой неделе — 52 часа 45 минут.

</iframe</div><figure class="c-quote c-quote--author l-article__stack"> <svg class="c-quote__icon"> <use href="https://news.online.ua/static/build/img/svg/sprites/icons.de9c5c4e81.svg#quote"></use> </svg> <blockquote class="c-quote__text"> <p>Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и дальше.</p> <svg class="c-quote__tale"> <use href="https://news.online.ua/static/build/img/svg/sprites/icons.de9c5c4e81.svg#quote-tale"></use> </svg> </blockquote> <figcaption class="c-quote__author"> <img data-src="https://www.online.ua/static/content/thumbs/85x85/b/d4/bxijkj---c1x1x50px50p--748a833455ef0ca3fa8f1d4cb1e1dd4b.jpg" data-srcset="https://www.online.ua/static/content/thumbs/170x170/b/d4/7utbwd---c1x1x50px50p--748a833455ef0ca3fa8f1d4cb1e1dd4b.jpg 2x" class="c-quote__image js-lazy u-rounded" width="85" height="85" alt="Сергей Коваленко" > <p class="c-quote__name"> Сергей Коваленко </p> <p class="c-quote__position">Гендиректор Yasno</p> </figcaption> </figure> <p>В "Укрэнерго" подтвердили, что графики отключения света 18 июня будут действовать с 00:00 до 24:00.</p><div class="c-prose--iframe"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnpcukrenergo%2Fposts%2Fpfbid02iSsVkCoTZRPfuhkNt6js471TcM3vsh2va6sEUsAiZ6tsm34y4vfiKGTKc6GxyinUl&show_text=true&width=500" width="500" height="498" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней.

Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Зимой электроэнергия будет в домах украинцев по 5-6 часов — Коваленко

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.

Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:

удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;

ремонте атомных блоков и других энергообъектов

В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.