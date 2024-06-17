Графики отключения света будут действовать в Украине 18 июня круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

Графики отключения света будут действовать в Украине 18 июня круглосуточно

Электроэнергия
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В Украине отключать свет 18 июня будут на протяжении всех суток из-за дефицита в энергосистеме.

Главные тезисы

  • 18 июня в Украине запланировано круглосуточное отключение света из-за дефицита энергосистемы.
  • Генеральный директор Yasno поделился планами на зимний период, основанными на увеличении импорта энергии и ремонтах энергообъектов.
  • Зимой жители Украины могут ожидать электричество всего 5-6 часов в сутки из-за пика потребления из-за отопления.
  • Влияние температуры на потребление электроэнергии значительно: чем ниже температура, тем выше потребление на отопление.
  • Увеличение генерации и ремонты объектов энергопроизводства помогают справляться с дефицитом, но планы зависят от погоды и технического состояния оборудования.

18 июня свет в Украине будут выключать по графику круглосуточно

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение суток.

При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на прошлой неделе — 52 часа 45 минут.

Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней.

Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Зимой электроэнергия будет в домах украинцев по 5-6 часов — Коваленко

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.

Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:

  • удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;

  • ремонте атомных блоков и других энергообъектов

В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.

Если будет -15о и больше, это для нас будет плохо. Ибо чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
1 июня в Украине снова будут выключать свет — детали
Выключение света
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 июня в Украине снова будут выключать свет — детали
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине 14 июня будут выключать свет на 4 часа раньше — новые графики
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?