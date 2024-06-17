Графики отключения света будут действовать в Украине 18 июня круглосуточно

В Украине отключать свет 18 июня будут на протяжении всех суток из-за дефицита в энергосистеме.
Главные тезисы
- 18 июня в Украине запланировано круглосуточное отключение света из-за дефицита энергосистемы.
- Генеральный директор Yasno поделился планами на зимний период, основанными на увеличении импорта энергии и ремонтах энергообъектов.
- Зимой жители Украины могут ожидать электричество всего 5-6 часов в сутки из-за пика потребления из-за отопления.
- Влияние температуры на потребление электроэнергии значительно: чем ниже температура, тем выше потребление на отопление.
- Увеличение генерации и ремонты объектов энергопроизводства помогают справляться с дефицитом, но планы зависят от погоды и технического состояния оборудования.
18 июня свет в Украине будут выключать по графику круглосуточно
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на прошлой неделе — 52 часа 45 минут.
Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней.
Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Зимой электроэнергия будет в домах украинцев по 5-6 часов — Коваленко
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.
Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:
удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;
ремонте атомных блоков и других энергообъектов
В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.
Если будет -15о и больше, это для нас будет плохо. Ибо чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.
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