Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово

Свтло
Джерело:  Укренерго

В Україні відключати світло 18 червня будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі.

Головні тези:

  • 18 червня в Україні відбудеться цілодобове відключення світла за графіками через дефіцит в енергосистемі.
  • Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів про поліпшення ситуації з рівномірністю відключень у країні.
  • Плани на зимовий період стосовно відключень електроенергії базуються на можливості збільшити імпорт енергії та здійснення ремонтів об'єктів енерговиробництва.
  • Узимку українці можуть очікувати електрику вдома протягом 5-6 годин на добу, що стане викликом у зв'язку з піком споживання через опалення.
  • Температура взимку має значний вплив на споживання електроенергії: чим нижча температура, тим вище споживання на опалення.

18 червня світло в Україні вимикатимуть за графіками цілодобово

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби.

При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася. Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.

Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні.

Там додали, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Взимку електроенергія буде в оселях українців по 5-6 годин — Коваленко

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

  • чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії — експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

  • ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.

Якщо буде -15о і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення.

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