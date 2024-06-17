Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово

В Україні відключати світло 18 червня будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі.

18 червня світло в Україні вимикатимуть за графіками цілодобово

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби. Поширити

При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася. Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.

</iframe</div><figure class="c-quote c-quote--author l-article__stack"> <svg class="c-quote__icon"> <use href="https://news.online.ua/static/build/img/svg/sprites/icons.de9c5c4e81.svg#quote"></use> </svg> <blockquote class="c-quote__text"> <p>Це, звичайно, більше пов'язано з наявністю вільної генерації (минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту), але вірю, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі.</p> <svg class="c-quote__tale"> <use href="https://news.online.ua/static/build/img/svg/sprites/icons.de9c5c4e81.svg#quote-tale"></use> </svg> </blockquote> <figcaption class="c-quote__author"> <img data-src="https://www.online.ua/static/content/thumbs/85x85/b/d4/bxijkj---c1x1x50px50p--748a833455ef0ca3fa8f1d4cb1e1dd4b.jpg" data-srcset="https://www.online.ua/static/content/thumbs/170x170/b/d4/7utbwd---c1x1x50px50p--748a833455ef0ca3fa8f1d4cb1e1dd4b.jpg 2x" class="c-quote__image js-lazy u-rounded" width="85" height="85" alt="Сергій Коваленко" > <p class="c-quote__name"> Сергій Коваленко </p> <p class="c-quote__position">Гендиректор Yasno</p> </figcaption> </figure> <p>В "Укренерго" підтвердили, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть з 00:00 до 24:00.</p><div class="c-prose--iframe"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnpcukrenergo%2Fposts%2Fpfbid02iSsVkCoTZRPfuhkNt6js471TcM3vsh2va6sEUsAiZ6tsm34y4vfiKGTKc6GxyinUl&show_text=true&width=500" width="500" height="498" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні.

Там додали, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Взимку електроенергія буде в оселях українців по 5-6 годин — Коваленко

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії — експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.