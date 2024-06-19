Отключение света 20 июня. Какие графики будут действовать по Украине

В Украине графики отключения света 20 июня снова будут действовать на протяжении всех суток.

20 июня графики отключения света будут действовать в Украине круглосуточно

Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Поделиться

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании уточнили, что причины таких ограничений — высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.

Свет для объектов критической инфраструктуры не выключается.

Насколько длительными могут быть отключения света зимой

Коваленко подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы по поводу генерации электроэнергии зимой.

Если генерация плюс возможности импорта останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом, — объясняет гендиректор Yasno. Поделиться

Коваленко отметил, что соответствующий вопрос необходимо обсуждать где-то в августе, когда станет ясно, какое количество электроэнергии Украина может импортировать и сколько генерации удастся восстановить.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.