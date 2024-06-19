Отключение света 20 июня. Какие графики будут действовать по Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Отключение света 20 июня. Какие графики будут действовать по Украине

Электричество
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Источник:  Укрэнерго

В Украине графики отключения света 20 июня снова будут действовать на протяжении всех суток.

Главные тезисы

  • Укрэнерго объяснило, что 20 июня будут круглосуточные отключения света из-за высокого потребления электроэнергии.
  • Объекты критической инфраструктуры не будут отключаться от сети.
  • Гендиректор Yasno Сергей Коваленко рекомендует готовиться к возможному дефициту электроэнергии, используя альтернативные источники энергии, такие как солнечные панели и генераторы.
  • Прогнозы по электроснабжению зимой неоднозначны, и возможен дефицит электроэнергии в будущем.
  • Коваленко подчеркнул, что длительность отключений света зимой зависит от генерации электроэнергии и возможностей импорта, и настоятельно советует готовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии, используя альтернативные источники энергии.

20 июня графики отключения света будут действовать в Украине круглосуточно

Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании уточнили, что причины таких ограничений — высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.

Свет для объектов критической инфраструктуры не выключается.

Насколько длительными могут быть отключения света зимой

Коваленко подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы по поводу генерации электроэнергии зимой.

Если генерация плюс возможности импорта останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом, — объясняет гендиректор Yasno.

Коваленко отметил, что соответствующий вопрос необходимо обсуждать где-то в августе, когда станет ясно, какое количество электроэнергии Украина может импортировать и сколько генерации удастся восстановить.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность — солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее, — подчеркивает Коваленко.

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