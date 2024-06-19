Відключення світла 20 червня. Які графіки діятимуть по Україні

В Україні графіки відключення світла 20 червня знову діятимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- Укренерго запроваджує цілодобові відключення світла 20 червня через високий рівень споживання електроенергії.
- Об'єкти критичної інфраструктури не будуть відключатися від електромережі під час цих обмежень.
- Гендиректор компанії рекомендує готуватися до можливої тривалої відсутності електроенергії шляхом застосування альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі, генератори та інші.
- Прогнози стосовно електропостачання взимку є неоднозначними, але варто готуватися до можливого дефіциту електроенергії в майбутньому.
20 червня графіки відключення світла діятимуть в Україні цілодобово
Про це повідомляє "Укренерго".
У компанії уточнили, що причини для таких обмежень — високий рівень споживання через спеку та робочі дні.
Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.
Наскільки тривалими можуть бути відключення світла взимку
Коваленко підкреслив, що наразі складно робити прогнози стосовно генерації електроенергії взимку.
Коваленко зазначив, що відповідне питання необхідно обговорювати десь у серпні, коли стане зрозуміло, яку кількість електроенергії Україна може імпортувати і скільки генерації вдасться відновити.
За його словами, побутовим споживачам та бізнесу слід готуватись до тривалої відсутності електроенергії.
Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори та інше, — підкреслює Коваленко.
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