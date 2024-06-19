Відключення світла 20 червня. Які графіки діятимуть по Україні

20 червня графіки відключення світла діятимуть в Україні цілодобово

Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Поширити

Про це повідомляє "Укренерго".

У компанії уточнили, що причини для таких обмежень — високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Наскільки тривалими можуть бути відключення світла взимку

Коваленко підкреслив, що наразі складно робити прогнози стосовно генерації електроенергії взимку.

Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом, — пояснює гендиректор Yasno. Поширити

Коваленко зазначив, що відповідне питання необхідно обговорювати десь у серпні, коли стане зрозуміло, яку кількість електроенергії Україна може імпортувати і скільки генерації вдасться відновити.

За його словами, побутовим споживачам та бізнесу слід готуватись до тривалої відсутності електроенергії.