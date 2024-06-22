Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть 23 червня лише ввечері

23 червня світло в Україні вимикатимуть лише у вечірній час

Так, за вказівкою "Укренерго", всі обленерго у неділю будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Поширити

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Як пояснили енергетики, причина покращення ситуації зі світлом — зниження споживання електрики у вихідний день.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Важка ситуація в енергосистемі України зумовлена ремонтом на енергоблоках АЕС

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, впродовж наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні.

З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, — зазначив Кудрицький. Поширити

Він зазначив, що відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.