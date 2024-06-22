Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть 23 червня лише ввечері
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть 23 червня лише ввечері

Світло
Джерело:  Укренерго

Графіки відключення світла 23 червня застосовуватимуться лише ввечері. Світло вимикатимуть у чотиригодинний проміжок.

Головні тези:

  • З 23 червня в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії лише ввечері з 19:00 до 23:00.
  • Українське енергетичне підприємство Укренерго пояснило це зниженням споживання електрики у вихідний день.
  • Важка ситуація в енергосистемі зумовлена ремонтом на енергоблоках атомних електростанцій, що призведе до певних обмежень у відключенні електроенергії.
  • Графіки відключень можуть бути присутніми у житті українців до кінця липня з орієнтовним збільшенням вечірніх відключень.
  • Головний інженер компанії Укренерго закликав готуватися до можливих значних відключень, особливо у вечірні години, під час піків споживання електроенергії.

23 червня світло в Україні вимикатимуть лише у вечірній час

Так, за вказівкою "Укренерго", всі обленерго у неділю будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Як пояснили енергетики, причина покращення ситуації зі світлом — зниження споживання електрики у вихідний день.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Важка ситуація в енергосистемі України зумовлена ремонтом на енергоблоках АЕС

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, впродовж наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні.

З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, — зазначив Кудрицький. 

Він зазначив, що відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.

Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — заявив голова "Укренерго".

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