Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть 23 червня лише ввечері

Графіки відключення світла 23 червня застосовуватимуться лише ввечері. Світло вимикатимуть у чотиригодинний проміжок.
Головні тези:
- З 23 червня в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії лише ввечері з 19:00 до 23:00.
- Українське енергетичне підприємство Укренерго пояснило це зниженням споживання електрики у вихідний день.
- Важка ситуація в енергосистемі зумовлена ремонтом на енергоблоках атомних електростанцій, що призведе до певних обмежень у відключенні електроенергії.
- Графіки відключень можуть бути присутніми у житті українців до кінця липня з орієнтовним збільшенням вечірніх відключень.
- Головний інженер компанії Укренерго закликав готуватися до можливих значних відключень, особливо у вечірні години, під час піків споживання електроенергії.
23 червня світло в Україні вимикатимуть лише у вечірній час
Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Як пояснили енергетики, причина покращення ситуації зі світлом — зниження споживання електрики у вихідний день.
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Важка ситуація в енергосистемі України зумовлена ремонтом на енергоблоках АЕС
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, впродовж наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні.
Він зазначив, що відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.
Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими, — заявив голова "Укренерго".
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