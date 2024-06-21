В Укренерго попередили про посилення обмежень електропостачання 21 червня

Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Головні тези:
- Укренерго попереджує про посилення обмежень електропостачання 21 червня через складну ситуацію в енергосистемі.
- В Україні існує дефіцит електроенергії, що може призвести до щоденних відключень світла.
- Ситуація в енергосистемі ускладнюється через пошкодження українських електростанцій під час атак РФ та планові ремонти на енергоблоках АЕС.
- З підвищенням навантаження на енергосистему українці зможуть отримувати взимку лише 5-6 годин світла на день.
Укренерго збільшило тривалість відключення електроенергії
21 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.
З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.
Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах, зазначають в Укренерго.
Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Що відомо про відключення світла в Україні
Останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла.
Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.
Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення світла можуть бути жорсткішими через те, що до кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі. Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках АЕС.
Цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.
Водночас Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії. Це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
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