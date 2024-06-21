В Укренерго попередили про посилення обмежень електропостачання 21 червня

Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Укренерго збільшило тривалість відключення електроенергії

21 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах, зазначають в Укренерго.

Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Що відомо про відключення світла в Україні

Останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла.

Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення світла можуть бути жорсткішими через те, що до кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі. Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках АЕС.

Цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.