РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Поранені троє енергетиків

Російські військові 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок цього троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Що відомо про обстріл РФ ТЕС в Україні

Як повідомили в ДТЕК, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох енергетиків поранено, наразі медики надають всю можливу допомогу.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції.

Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки, — додали в ДТЕК. Поширити

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

Армія РФ завдала нового масованого удару по енергооб'єктах в Україні

"Укренерго" повідомило, що окупанти вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки атаки ще уточнюються.і.

За словами місцевої влади, у Вінницькій області було знищено чотири "Шахеди". Уламками російського дрона було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає. Йдуть роботи з ліквідації наслідків.

У Київській області під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі у Броварському районі. Енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

За інформацією командувача Повітряних сил Миколи Олещука, вніч на 20 травня злочинна армія РФ атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування та дронами-камікадзе типу "Shahed".

Підрозділами ППО було знищено 32 ворожі повітряні цілі.

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА: