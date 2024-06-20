РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Ранены трое энергетиков

Российские военные 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате трое энергетиков получили ранения и серьезно поврежденное оборудование станции.

Что известно об обстреле РФ ТЭС в Украине

Как сообщили в ДТЭК, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Три энергетика ранены, пока медики оказывают всю возможную помощь.

Также серьезно повреждено оборудование станции.

Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки, добавили в ДТЭК. Поделиться

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.

Армия РФ нанесла новый массированный удар по энергообъектам в Украине

"Укрэнерго" сообщило, что оккупанты ударили по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование объектов энергетики в четырех областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской. Последствия атаки еще уточняются.

По словам местных властей, в Винницкой области были уничтожены четыре "Шахеда". Обломками русского дрона был поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших в результате атаки нет. Идут работы по ликвидации последствий.

В Киевской области во время утренней атаки были повреждены высоковольтные электросети в Броварском районе. Энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания. Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

По информации командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 20 мая преступная армия РФ атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования и дронами-камикадзе типа "Shahed".

Подразделениями ПВО было уничтожено 32 вражеских воздушных целей.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА: