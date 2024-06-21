В Укрэнерго предупредили об усилении ограничений электроснабжения 21 июня

Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Укрэнерго увеличило продолжительность отключения электроэнергии

21 июня меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

С 13:00 объем ограничений будет больше. Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях, отмечают в Укрэнерго.

Главная причина применения мер ограничения – последствия уже семи с начала этого года ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Что известно об отключении света в Украине

Последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света.

Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.

В этом году ремонты производятся на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.