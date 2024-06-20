Германия передала Украине спецтехнику для возобновления энергетики
Категория
Экономика
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Германия передала Украине спецтехнику для возобновления энергетики

Министерство энергетики Украины
Спецтехника
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Украина получила от Германии 16 единиц спецтехники, включая крана-манипулятора для работ на электросетях.

Главные тезисы

  • Германия передала Украине спецтехнику для восстановления электросетей на сумму 2,3 млн евро.
  • Норвегия предоставит Украине более 100 млн. долл. для восстановления энергетической инфраструктуры до следующей зимы.
  • Норвегия обещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период.
  • Финансирование от Норвегии выделяется каждый год в соответствии с потребностями Украины для восстановления энергетики и улучшения условий жизни населения.

Германия передала Украине спецтехники на 2,3 млн евро

Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках украинско-германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Часть автомобилей уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей — сообщают в министерстве.

Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут на Харьковщину и Николаевщину.

Норвегия предоставит Украине 103 млн долл. на восстановление энергетики

Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 млн долл.) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.

120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.

Мы ведем тесный диалог с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

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