Германия передала Украине спецтехнику для возобновления энергетики

Украина получила от Германии 16 единиц спецтехники, включая крана-манипулятора для работ на электросетях.

Германия передала Украине спецтехники на 2,3 млн евро

Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках украинско-германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Часть автомобилей уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей — сообщают в министерстве. Поделиться

Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут на Харьковщину и Николаевщину.

Норвегия предоставит Украине 103 млн долл. на восстановление энергетики

Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 млн долл.) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.

120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.

Мы ведем тесный диалог с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.