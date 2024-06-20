Германия передала Украине спецтехнику для возобновления энергетики

Украина получила от Германии 16 единиц спецтехники, включая крана-манипулятора для работ на электросетях.
Главные тезисы
- Германия передала Украине спецтехнику для восстановления электросетей на сумму 2,3 млн евро.
- Норвегия предоставит Украине более 100 млн. долл. для восстановления энергетической инфраструктуры до следующей зимы.
- Норвегия обещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период.
- Финансирование от Норвегии выделяется каждый год в соответствии с потребностями Украины для восстановления энергетики и улучшения условий жизни населения.
Германия передала Украине спецтехники на 2,3 млн евро
Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках украинско-германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).
Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут на Харьковщину и Николаевщину.
Норвегия предоставит Украине 103 млн долл. на восстановление энергетики
Норвегия предоставит Украине 1,1 млрд крон (более 100 млн долл.) для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.
120 млн. крон из выделенной суммы пойдут на ремонтные работы в Харьковской области. На эти средства в регионе будут установлены солнечные панели в семи роддомах и операционных.
Скандинавская страна пообещала предоставить 75 млрд крон военной и гражданской помощи Украине на пятилетний период 2023-2027 годов, причем финансирование выделяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.
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