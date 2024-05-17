Правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Денис Шмыгаль
Змиевская ТЭС
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Украинское правительство выделило более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильской ТЭС в Киевской области.

Украина возобновит Змиевскую и Трыпильскую ТЭС

Кабинет министров на своем заседании принял решение о выделении более 1,5 млрд грн для восстановления и восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильскую ТЭС в Киевской области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, 726 млн. грн. было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн – из фонда ликвидации последствий агрессии.

Ожидаем максимальную эффективность в использовании этих средств. Работы должны проходить максимально быстро, — говорится в сообщении.

Глава правительства убеждает, что энергетики контролируют ситуацию, однако генерации электроэнергии не хватает, чтобы покрыть все потребление, поэтому «Укрэнерго» вынуждено вернуться к графикам отключений, как для промышленности, так и для населения.

Шмигаль заверил, что правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию.

Армия РФ разрушила Змиевскую и Трыпильскую ТЭС

В результате российского удара 22 марта были уничтожены все блоки Змиевской ТЭС.

По словам главы наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предварительных обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам.

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трыпильскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

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