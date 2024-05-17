Правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Украинское правительство выделило более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильской ТЭС в Киевской области.
Украина возобновит Змиевскую и Трыпильскую ТЭС
Кабинет министров на своем заседании принял решение о выделении более 1,5 млрд грн для восстановления и восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильскую ТЭС в Киевской области.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, 726 млн. грн. было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн – из фонда ликвидации последствий агрессии.
Глава правительства убеждает, что энергетики контролируют ситуацию, однако генерации электроэнергии не хватает, чтобы покрыть все потребление, поэтому «Укрэнерго» вынуждено вернуться к графикам отключений, как для промышленности, так и для населения.
Шмигаль заверил, что правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию.
Армия РФ разрушила Змиевскую и Трыпильскую ТЭС
В результате российского удара 22 марта были уничтожены все блоки Змиевской ТЭС.
По словам главы наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предварительных обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам.
Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трыпильскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
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