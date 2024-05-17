Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС

Український уряд виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Україна відновить Зміївську та Трипільську ТЕС

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про виділення понад 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко, — йдеться у повідомленні. Поширити

Очільник уряду переконує, що енергетики наразі контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання, тому «Укренерго» вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення.

Шмигаль запевнив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

Армія РФ зруйнувала Зміївську та Трипільську ТЕС

В результаті російського удару 22 березня було знищено всі блоки Зміївської ТЕС.

За словами очільника наглядової ради «Центренерго» Андрія Готи, команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів.

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.