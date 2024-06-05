Литва выделит Украине почти 13 млн евро на восстановление страны

На заседании правительства Литвы было одобрено решение о выделении 12,7 млн. евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.

Что известно о помощи Литвы на восстановление Украины

На финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленая Роща (Николаев)" запланировано 2,7 млн евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи, остальная сумма — по вкладу целевого партнера. Планируемая продолжительность реализации проекта — 18 месяцев, будет реализовывать его Центральное агентство управления проектами, — отмечают в издании. Поделиться

На финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине", говорят в правительстве, планируется выделить 10 млн. евро.

Денежные средства выделяют на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов, добавили в материале. Поделиться

Литва направила в Украину новую военную помощь

Эта партия помощи выделена Украине в рамках бесперебойной военной поддержки от Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

Уточняется, что речь в частности идет о патронах 5,56×45 мм и генераторах 100 кВт.

Также военное ведомство Литвы напоминает, что в этом году в ответ на запросы Украины балтийская страна уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, комплекты теплой одежды и оборудования, необходимое для зимнего сезона, боеприпасы к противотанковому гранатомету. дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос и другое военное обеспечение.

Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет миллиард евро. При этом военная поддержка составила около 616 млн. евро. За этот год уже оказана поддержка примерно на 95 млн евро.