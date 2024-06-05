Литва выделит Украине почти 13 млн евро на восстановление страны

На заседании правительства Литвы было одобрено решение о выделении 12,7 млн. евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.
Главные тезисы
- Литва одобрила выделение 12,7 млн евро на восстановление и реабилитацию в Украине
- Программа включает реконструкцию школ и реабилитационных центров в разных городах Украины
- Литва также оказывает военную помощь Украине, включая поставку боеприпасов и военного оборудования
- Общая военная поддержка от Литвы составляет миллиарды евро
- Помощь от Литвы долгосрочна и отражает поддержку в различных сферах
Что известно о помощи Литвы на восстановление Украины
На финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине", говорят в правительстве, планируется выделить 10 млн. евро.
Литва направила в Украину новую военную помощь
Эта партия помощи выделена Украине в рамках бесперебойной военной поддержки от Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.
Уточняется, что речь в частности идет о патронах 5,56×45 мм и генераторах 100 кВт.
Также военное ведомство Литвы напоминает, что в этом году в ответ на запросы Украины балтийская страна уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, комплекты теплой одежды и оборудования, необходимое для зимнего сезона, боеприпасы к противотанковому гранатомету. дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос и другое военное обеспечение.
Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет миллиард евро. При этом военная поддержка составила около 616 млн. евро. За этот год уже оказана поддержка примерно на 95 млн евро.
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