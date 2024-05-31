Литва уже готова ввести свои войска в Украину

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните официально подтвердила, что ее страна готова направить свой военный контингент в Украину, чтобы помочь в подготовке бойцов ВСУ.
Литва одной из первых может ввести свои силы в Украину
Шимоните в очередной раз обратила внимание на то, что именно ее страна помогала обучать украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ.
По ее словам, между литовскими и украинскими вооруженными силами действительно существует давнее сотрудничество.
Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против РФ отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.
Франция готовится отправить военных инструкторов в Украину
Согласно данным западных журналистов, официальный Париж уже в скором времени может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на волнение отдельных союзников и критику со стороны Кремля.
Анонимные источники уверяют, что команда Эммануэля Макрона может заявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского.
Как утверждают инсайдеры в дипломатических кругах, французские власти рассчитывают сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые его партнеры по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.
Париж планирует сначала отправить ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сот инструкторов.
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