Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте офіційно підтвердила, що її країна готова направити свій військовий контингент в Україну, щоб допомогти в підготовці бійців ЗСУ.

Литва однією з перших може ввести свої сили в Україну

Шимоніте вкотре звернула увагу на те, що саме її країна допомагала навчати українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ.

За її словами, і між литовськими і українськими збройними силами справді існує давня співпраця.

І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме їх (українських солдатів, — ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити, — наголосила Інгріда Шимоніте. Поширити

Деталі: Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

Франція готується відправити військових інструкторів в Україну

Згідно з даними західних журналістів, офіційний Париж уже незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри хвилювання окремих союзників і критику з боку Кремля.

Анонімні джерела запевняють, що команда Еммануеля Макрона може заявити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

Як стверджують інсайдери в дипломатичних колах, французька влада розраховує сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.