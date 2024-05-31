Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте офіційно підтвердила, що її країна готова направити свій військовий контингент в Україну, щоб допомогти в підготовці бійців ЗСУ.
Литва однією з перших може ввести свої сили в Україну
Шимоніте вкотре звернула увагу на те, що саме її країна допомагала навчати українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ.
За її словами, і між литовськими і українськими збройними силами справді існує давня співпраця.
Деталі: Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.
Франція готується відправити військових інструкторів в Україну
Згідно з даними західних журналістів, офіційний Париж уже незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри хвилювання окремих союзників і критику з боку Кремля.
Анонімні джерела запевняють, що команда Еммануеля Макрона може заявити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.
Як стверджують інсайдери в дипломатичних колах, французька влада розраховує сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.
Париж планує спочатку відправити обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.
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