Литва виділить Україні майже 13 млн євро на відновлення країни
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва виділить Україні майже 13 млн євро на відновлення країни

Литва виділить Україні майже 13 млн євро на відновлення країни
Джерело:  Delfi

На засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових. 

Головні тези:

  • Литва схвалила виділення 12,7 млн євро на відновлення та реабілітацію в Україні
  • Програма включає реконструкцію шкіл та реабілітаційних центрів у різних містах України
  • Литва також надає військову допомогу Україні, включаючи поставку боєприпасів та військового обладнання
  • Загальна військова підтримка від Литви Україні становить мільярди євро
  • Допомога від Литви є довгостроковою та відображає підтримку у різних сферах

Що відомо про допомогу Литви на відновлення України

На фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва в цілях розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми — з внеску цільового партнера. Запланована тривалість реалізації проєкту — 18 місяців, реалізовуватиме його Центральне агентство управління проєктами, — зазначають у виданні.

На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні", кажуть в уряді, планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяють на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для установ і організацій, які провадять діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів, — додали у матеріалі.

Литва направила в Україну нову військову допомогу

Дана партія допомоги виділена Україні в межах безперебійної військової підтримки від Литви.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.

Уточнюється, що зокрема йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.

Також військове відомство Литви нагадує, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва готова відправити військових в Україну для навчань — прем'єрка
Інгріда Шимоніте
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси та БПЛА. Литва відправила нову допомогу Україні
Допомога
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва уже готова ввести свої війська в Україну
армія Литви

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?