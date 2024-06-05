На засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.
Головні тези:
- Литва схвалила виділення 12,7 млн євро на відновлення та реабілітацію в Україні
- Програма включає реконструкцію шкіл та реабілітаційних центрів у різних містах України
- Литва також надає військову допомогу Україні, включаючи поставку боєприпасів та військового обладнання
- Загальна військова підтримка від Литви Україні становить мільярди євро
- Допомога від Литви є довгостроковою та відображає підтримку у різних сферах
Що відомо про допомогу Литви на відновлення України
На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні", кажуть в уряді, планується виділити 10 млн євро.
Литва направила в Україну нову військову допомогу
Дана партія допомоги виділена Україні в межах безперебійної військової підтримки від Литви.
Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.
Уточнюється, що зокрема йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.
Також військове відомство Литви нагадує, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.
Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-