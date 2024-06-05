На засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

Що відомо про допомогу Литви на відновлення України

На фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва в цілях розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми — з внеску цільового партнера. Запланована тривалість реалізації проєкту — 18 місяців, реалізовуватиме його Центральне агентство управління проєктами, — зазначають у виданні. Поширити

На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні", кажуть в уряді, планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяють на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для установ і організацій, які провадять діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів, — додали у матеріалі. Поширити

Литва направила в Україну нову військову допомогу

Дана партія допомоги виділена Україні в межах безперебійної військової підтримки від Литви.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.

Уточнюється, що зокрема йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.

Також військове відомство Литви нагадує, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.