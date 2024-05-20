Австрия предоставляет Украине 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры
Категория
Экономика
Дата публикации

Австрия предоставляет Украине 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Энергетика Украины
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Источник:  Der Standard

Министерство защиты климата Австрии выделит Украине пять миллионов евро. Они будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сильно поврежденной после более чем двухлетней полномасштабной войны с Россией.

Австрия поможет Украине восстановить энергоинфраструктуру

Австрия внесет вклад в восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которая была повреждена российскими ракетными и дроновыми ударами.

Об этом сообщает Der Standart.

Как нейтральная страна Австрия обязана выступить на стороне человечества в этой войне.

Леонор Гевесслер

Леонор Гевесслер

Министр защиты климата Австрии

По ее словам, эти деньги должны стать вкладом в "хотя бы некоторое упрощение" восстановления.

Посол Украины в Австрии Василий Химинец выразил благодарность за "сильный сигнал солидарности".

На фоне российских усилий по разрушению энергетической инфраструктуры Украины посредством авиаударов и артиллерийских обстрелов эта финансовая помощь от федерального правительства чрезвычайно важна для восстановления объектов энергетической инфраструктуры и обеспечения населения Украины электроэнергией.

Деньги выделены из бюджета Министерства по защите климата Австрии. Денежные средства будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.

Помощь Украине от Австрии

Австрия оказывает Украине многогранную гуманитарную помощь, однако не поставляет вооружение из-за своего нейтралитета. В частности, Вена приняла более 80 тыс украинских беженцев, предоставив им временную защиту, жилье, питание, медицинское обслуживание и доступ к образованию.

Кроме того, Австрия выделила миллионы евро гуманитарным организациям, работающим в Украине и соседних странах, для оказания помощи пострадавшим от конфликта.

В апреле Австрия приняла решение выделить 2 млн евро Украине на гуманитарные проекты.

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