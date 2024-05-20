Австрия предоставляет Украине 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Министерство защиты климата Австрии выделит Украине пять миллионов евро. Они будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сильно поврежденной после более чем двухлетней полномасштабной войны с Россией.
Австрия поможет Украине восстановить энергоинфраструктуру
Австрия внесет вклад в восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которая была повреждена российскими ракетными и дроновыми ударами.
Об этом сообщает Der Standart.
По ее словам, эти деньги должны стать вкладом в "хотя бы некоторое упрощение" восстановления.
Посол Украины в Австрии Василий Химинец выразил благодарность за "сильный сигнал солидарности".
Деньги выделены из бюджета Министерства по защите климата Австрии. Денежные средства будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.
Помощь Украине от Австрии
Австрия оказывает Украине многогранную гуманитарную помощь, однако не поставляет вооружение из-за своего нейтралитета. В частности, Вена приняла более 80 тыс украинских беженцев, предоставив им временную защиту, жилье, питание, медицинское обслуживание и доступ к образованию.
Кроме того, Австрия выделила миллионы евро гуманитарным организациям, работающим в Украине и соседних странах, для оказания помощи пострадавшим от конфликта.
В апреле Австрия приняла решение выделить 2 млн евро Украине на гуманитарные проекты.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-