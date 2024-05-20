Австрія надає Україні 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п'ять мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної повномасштабної війни з Росією.

Австрія допоможе України відновити енергоінфраструктуру

Австрія зробить внесок у відбудову енергетичної інфраструктури України, яка була пошкоджена російськими ракетними та дроновими ударами.

Про це повідомляє Der Standart.

Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні Леонор Гевесслер Міністерка захисту клімату Австрії

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

На тлі російських зусиль по руйнуванню енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією. Поширити

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Кошти будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Допомога Україні від Австрії

Австрія надає Україні багатогранну гуманітарну допомогу, проте не постачає озброєння через свій нейтралітет. Зокрема, Відень прийняв понад 80 тис українських біженців, надавши їм тимчасовий захист, житло, харчування, медичне обслуговування і доступ до освіти.

Крім цього Австрія виділила мільйони євро гуманітарним організаціям, які працюють в Україні та сусідніх країнах, для надання допомоги постраждалим від конфлікту.

У квітні Австрія ухвалила рішення виділити 2 млн євро Україні на гуманітарні проєкти.