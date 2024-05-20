Австрія надає Україні 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
Категорія
Економіка
Дата публікації

Австрія надає Україні 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Енергетика України
Джерело:  Der Standard

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п'ять мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної повномасштабної війни з Росією.

Австрія допоможе України відновити енергоінфраструктуру

Австрія зробить внесок у відбудову енергетичної інфраструктури України, яка була пошкоджена російськими ракетними та дроновими ударами.

Про це повідомляє Der Standart.

Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні

Леонор Гевесслер

Леонор Гевесслер

Міністерка захисту клімату Австрії

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

На тлі російських зусиль по руйнуванню енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією.

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Кошти будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Допомога Україні від Австрії

Австрія надає Україні багатогранну гуманітарну допомогу, проте не постачає озброєння через свій нейтралітет. Зокрема, Відень прийняв понад 80 тис українських біженців, надавши їм тимчасовий захист, житло, харчування, медичне обслуговування і доступ до освіти.

Крім цього Австрія виділила мільйони євро гуманітарним організаціям, які працюють в Україні та сусідніх країнах, для надання допомоги постраждалим від конфлікту.

У квітні Австрія ухвалила рішення виділити 2 млн євро Україні на гуманітарні проєкти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія пропонує для України проміжний етап замість кандидата у члени ЄС
Австрія пропонує для України проміжний етап замість кандидата у члени ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія після дебатів виділяє 2 млн євро на розмінування в Україні
Австрія після дебатів виділяє 2 млн євро на розмінування в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія вже не проти. ЄС невдовзі проголосує за 12-ий пакет антиросійських санкцій
ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Австрія хоче розірвати ще один важливий контракт з Росією
російський газ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?