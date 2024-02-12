Офіційний Відень має намір розірвати багаторічний контракт між австрійською енергетичною компанією OMV та російським "Газпромом" на постачання газу до країни.

Австрія може остаточно відмовитися від російського газу

Як вдалося дізнатися Reuters, таке рішення було ухвалене Віднем на тлі високих цін на імпорт, а також політичних наслідків від продовження співпраці з країною-агресоркою.

Влада Австрії уже готова до ухвалення жорстких рішень для зменшення частки російського газу в імпорті країни.

Частково державна компанія OMV збиралась виконувати контракт з Газпромом, який має діяти до 2040 року.

За словами міністерки енергетики Леонор Гевесслер, частка Росії в газовому імпорті Австрії сильно зростала у грудні 2023 року, до 98%.

Вона звернула увагу влади своєї країни на те, що з цим потрібно негайно щось робити.

Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу, диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно. Леонор Гевесслер Міністерка енергетики Австрії

Австрія готує офіційне рішення стосовно РФ

Гевесслер також підтвердила інформацію про те, що її команда доручила економічному аналітичному центру Wifo підготувати дослідження щодо можливих економічних наслідків розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

Окрім того, наголошується, що Міністерство енергетики Австрії також має намір зобов'язати компанії, що продають газ в країни, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому балансі.

Як уже згадувалося раніше, Євросоюз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.