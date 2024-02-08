У Пермському краї на території РФ стався потужний вибух на магістральному газогоні та спалахнула масштабна пожежа.

Що відомо про вибух та пожежу на газогоні у Пермському краї

За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок вибуху на газогоні спалахнув вантажний потяг.

Додається, що вибух та пожежа стались в селищі Куєда, де спалахнули 3 цистерни у складі потягу та житловий будинок.

Пізніше стало відомо, що пожежу після вибуху на газопроводі в Пермському краї поки не вдається загасити.

Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано з опіками.

Що відомо про останні інциденти на території РФ

На думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, вибух на території Воткінського заводу в Іжевську, який виробляє ракетні двигуни та компоненти для ядерної зброї РФ, міг статись у рамках роботи українських спецслужб.

Світан зазначив, що якщо аналізувати сам вибух, то ймовірно Воткінський завод більше нічого не виробляє.

Експерт зазначив, що в Росії працює лише кілька десятків підприємств такої потужності.

Світан підкреслив, що практично всі ці підприємства розміщуються за Уралом, однак Україна взмозі дістати і туди.