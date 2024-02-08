В Пермском крае на территории РФ произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе и вспыхнул масштабный пожар.

Что известно о взрыве и пожаре на газопроводе в Пермском крае

По информации российских Telegram-каналов, в результате взрыва на газопроводе вспыхнул грузовой поезд.

Добавляется, что взрыв и пожар произошли в поселке Куеда, где вспыхнули 3 цистерны в составе поезда и жилой дом.

Позже стало известно, что пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае пока не удается потушить.

Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.

Что известно о последних инцидентах на территории РФ

По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, взрыв на территории Воткинского завода в Ижевске, производящий ракетные двигатели и компоненты для ядерного оружия РФ, мог произойти в рамках работы украинских спецслужб.

Свитан отметил, что если анализировать сам взрыв, то, вероятно, Воткинский завод больше ничего не производит.

Эксперт отметил, что в России работает всего несколько десятков предприятий такой мощности.

Свитан подчеркнул, что практически все эти предприятия размещаются за Уралом, однако Украина сможет достать и туда.