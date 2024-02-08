В РФ произошел мощный взрыв на газопроводе в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ произошел мощный взрыв на газопроводе в Пермском крае

Взрыв на газопроводе
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Источник:  online.ua

В Пермском крае на территории РФ произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе и вспыхнул масштабный пожар.

Что известно о взрыве и пожаре на газопроводе в Пермском крае

По информации российских Telegram-каналов, в результате взрыва на газопроводе вспыхнул грузовой поезд.

Добавляется, что взрыв и пожар произошли в поселке Куеда, где вспыхнули 3 цистерны в составе поезда и жилой дом.

Позже стало известно, что пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае пока не удается потушить.

Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.

Что известно о последних инцидентах на территории РФ

По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, взрыв на территории Воткинского завода в Ижевске, производящий ракетные двигатели и компоненты для ядерного оружия РФ, мог произойти в рамках работы украинских спецслужб.

Свитан отметил, что если анализировать сам взрыв, то, вероятно, Воткинский завод больше ничего не производит.

Эксперт отметил, что в России работает всего несколько десятков предприятий такой мощности.

Свитан подчеркнул, что практически все эти предприятия размещаются за Уралом, однако Украина сможет достать и туда.

Вызвать пожар или взрыв на заводе, который занимается боеприпасами – это возможно. Закрыться россиянам не удастся, какой бы механизм они ни использовали. Любая группа, которая захочет уничтожить такой завод, им даже не нужно туда заходить. FPV дрон, 2 килограмма взрывчатки и выполнить удар, зная, например, где расположен состав взрывчатых веществ. Потом уже завод сам себя уничтожает, – объясняет аналитик.

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