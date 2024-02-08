В Пермском крае на территории РФ произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе и вспыхнул масштабный пожар.
Что известно о взрыве и пожаре на газопроводе в Пермском крае
По информации российских Telegram-каналов, в результате взрыва на газопроводе вспыхнул грузовой поезд.
Добавляется, что взрыв и пожар произошли в поселке Куеда, где вспыхнули 3 цистерны в составе поезда и жилой дом.
Позже стало известно, что пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае пока не удается потушить.
Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.
Что известно о последних инцидентах на территории РФ
По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, взрыв на территории Воткинского завода в Ижевске, производящий ракетные двигатели и компоненты для ядерного оружия РФ, мог произойти в рамках работы украинских спецслужб.
Свитан отметил, что если анализировать сам взрыв, то, вероятно, Воткинский завод больше ничего не производит.
Эксперт отметил, что в России работает всего несколько десятков предприятий такой мощности.
Свитан подчеркнул, что практически все эти предприятия размещаются за Уралом, однако Украина сможет достать и туда.
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