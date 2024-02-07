В РФ раздался мощный взрыв на предприятии под Ижевском — видео
Категория
Проиcшествия
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В РФ раздался мощный взрыв на предприятии под Ижевском — видео

Взрыв
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Источник:  online.ua

Российские Telegram-каналы распространяют информацию и кадры мощного "хлопка" на Воткинском заводе, расположенном в районе Ижевска.

Что известно о "хлопке" на Воткинском заводе под Ижевском

По информации Telegram-канала Baza, взрыв был связан якобы с испытаниями ракетных двигателей и раздался на территории полигона.

Также добавляется, что после взрыва произошел мощный пожар.

О якобы проведении каких-то непонятных испытаний сообщили и представители Воткинского завода рабочим МЧС.

Местные жители при этом распространяют кадры с вспыхнувшим в результате взрыва масштабным пожаром.

Люди предполагают, что взрыв произошел на полигоне у поселка Ягул и, возможно, связан с испытаниями ракетных двигателей. Дело в том, что недалеко с полигоном находится Воткинский завод, выпускающий продукцию военного и гражданского назначения, говорится в публикации Telegram-канала.

Воткинский завод – российский производитель огнестрельного оружия и военной техники. Также на заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М", которые могут нести ядерный заряд, и ракеты "Искандер-М", обстреливающие Украину.

Позже в МЧС России сообщили, что технические работы на Воткинском машиностроительном заводе стали причиной взрыва, испугавшего жителей близлежащих населенных пунктов в Удмуртии.

Что известно о последнем "хлопке" на территории РФ

7 февраля на территории Белгородской области РФ произошел новый "хлопок" - вспыхнул один из местных заводов.

Согласно данным местных телеграмм-каналов, в 15:28 в регионе объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.

Сообщается, что был зафиксирован прилет по улице Коммунальная непосредственно в Белгороде.

Впоследствии стало известно, что ракета попала в котельную завода ЖБК-1, а также в цех метизов.

После этого там вспыхнул пожар, пытающийся потушить.

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