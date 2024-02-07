Российские Telegram-каналы распространяют информацию и кадры мощного "хлопка" на Воткинском заводе, расположенном в районе Ижевска.
Что известно о "хлопке" на Воткинском заводе под Ижевском
По информации Telegram-канала Baza, взрыв был связан якобы с испытаниями ракетных двигателей и раздался на территории полигона.
Также добавляется, что после взрыва произошел мощный пожар.
О якобы проведении каких-то непонятных испытаний сообщили и представители Воткинского завода рабочим МЧС.
Местные жители при этом распространяют кадры с вспыхнувшим в результате взрыва масштабным пожаром.
Воткинский завод – российский производитель огнестрельного оружия и военной техники. Также на заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М", которые могут нести ядерный заряд, и ракеты "Искандер-М", обстреливающие Украину.
Позже в МЧС России сообщили, что технические работы на Воткинском машиностроительном заводе стали причиной взрыва, испугавшего жителей близлежащих населенных пунктов в Удмуртии.
Что известно о последнем "хлопке" на территории РФ
7 февраля на территории Белгородской области РФ произошел новый "хлопок" - вспыхнул один из местных заводов.
Согласно данным местных телеграмм-каналов, в 15:28 в регионе объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.
Сообщается, что был зафиксирован прилет по улице Коммунальная непосредственно в Белгороде.
Впоследствии стало известно, что ракета попала в котельную завода ЖБК-1, а также в цех метизов.
После этого там вспыхнул пожар, пытающийся потушить.
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