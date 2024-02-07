Російські Telegram-канали поширюють інформацію та кадри потужної “бавовни” на Воткінському заводі, розташованому в районі Іжевська.
Що відомо про “бавовну” на Воткінському заводі під Іжевськом
За інформацією Telegram-каналу Baza, вибух був пов’язаний нібито із випробуваннями ракетних двигунів і пролунав на території полігону.
Також додається, що після вибуху здійнялась потужна пожежа.
Про нібито проведення якихось незрозумілих випробувань повідомили і представники Воткінського заводу робітникам МНС.
Місцеві жителі при цьому поширюють кадри із масштабною пожежею, яка спалахнула внаслідок вибуху.
Воткінський завод – російський виробник вогнепальної зброї та військової техніки. Також на заводі виробляють російські ракети міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М", які можуть нести ядерний заряд, та ракети "Іскандер-М", якими обстрілюють Україну.
Пізніше в МНС Росії повідомили, що технічні роботи на Воткінському машинобудівному заводі стали причиною вибуху, який налякав жителів довколишній населених пунктів в Удмуртії.
Що відомо про останнню “бавовну” на території РФ
7 лютого на території Бєлгородської області РФ сталася нова “бавовна” — спалахнув один з місцевих заводів.
Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, о 15:28 в регіоні оголосили повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку.
Повідомляється, що був зафіксований “прильот” по вулиці Комунальна безпосередньо у Бєлгороді.
Згодом стало відомо, що ракета влучила у котельню заводу “ЖБК-1”, а також в цех металовиробів.
Після цього там спалахнула пожежа, які наразі намагаються загасити.
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