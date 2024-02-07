Російські Telegram-канали поширюють інформацію та кадри потужної “бавовни” на Воткінському заводі, розташованому в районі Іжевська.

Що відомо про “бавовну” на Воткінському заводі під Іжевськом

За інформацією Telegram-каналу Baza, вибух був пов’язаний нібито із випробуваннями ракетних двигунів і пролунав на території полігону.

Також додається, що після вибуху здійнялась потужна пожежа.

Про нібито проведення якихось незрозумілих випробувань повідомили і представники Воткінського заводу робітникам МНС.

Місцеві жителі при цьому поширюють кадри із масштабною пожежею, яка спалахнула внаслідок вибуху.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний з випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що недалеко з полігоном знаходиться Воткінський завод, що випускає продукцію військового і цивільного призначення, - йдеться у публікації Telegram-каналу. Поширити

Воткінський завод – російський виробник вогнепальної зброї та військової техніки. Також на заводі виробляють російські ракети міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М", які можуть нести ядерний заряд, та ракети "Іскандер-М", якими обстрілюють Україну.

Пізніше в МНС Росії повідомили, що технічні роботи на Воткінському машинобудівному заводі стали причиною вибуху, який налякав жителів довколишній населених пунктів в Удмуртії.

Що відомо про останнню “бавовну” на території РФ

7 лютого на території Бєлгородської області РФ сталася нова “бавовна” — спалахнув один з місцевих заводів.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, о 15:28 в регіоні оголосили повітряну тривогу через нібито ракетну небезпеку.

Повідомляється, що був зафіксований “прильот” по вулиці Комунальна безпосередньо у Бєлгороді.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у котельню заводу “ЖБК-1”, а також в цех металовиробів.

Після цього там спалахнула пожежа, які наразі намагаються загасити.