Официальная Вена намерена расторгнуть многолетний контракт между австрийской энергетической компанией OMV и российским "Газпромом" на поставку газа в страну.
Австрия может окончательно отказаться от российского газа
Как удалось узнать Reuters, такое решение было принято Веной на фоне высоких цен на импорт, а также политических последствий от продолжения сотрудничества со страной-агрессорой.
Власти Австрии уже готовы к принятию жестких решений для уменьшения доли российского газа в импорте страны.
Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с "Газпромом", который должен действовать до 2040 года.
По словам министерства энергетики Леонора Гевесслера, доля России в газовом импорте Австрии сильно возрастала в декабре 2023 года, до 98%.
Она обратила внимание властей своей страны на то, что с этим нужно немедленно что-либо делать.
Австрия готовит официальное решение касательно РФ
Гевесслер также подтвердила информацию о том, что ее команда поручила экономическому аналитическому центру Wifo подготовить исследование по поводу возможных экономических последствий расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.
Кроме того, отмечается, что Министерство энергетики Австрии также намерено обязать компании, продающие газ в страну, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе.
Как уже упоминалось ранее, Евросоюз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия истек в конце года.
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