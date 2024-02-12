Официальная Вена намерена расторгнуть многолетний контракт между австрийской энергетической компанией OMV и российским "Газпромом" на поставку газа в страну.

Австрия может окончательно отказаться от российского газа

Как удалось узнать Reuters, такое решение было принято Веной на фоне высоких цен на импорт, а также политических последствий от продолжения сотрудничества со страной-агрессорой.

Власти Австрии уже готовы к принятию жестких решений для уменьшения доли российского газа в импорте страны.

Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с "Газпромом", который должен действовать до 2040 года.

По словам министерства энергетики Леонора Гевесслера, доля России в газовом импорте Австрии сильно возрастала в декабре 2023 года, до 98%.

Она обратила внимание властей своей страны на то, что с этим нужно немедленно что-либо делать.

Рынок и энергетические компании, являющиеся его частью, недостаточно выполняют свой долг по уменьшению зависимости от российского газа, диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно. Леонор Гевесслер Министерство энергетики Австрии

Австрия готовит официальное решение касательно РФ

Гевесслер также подтвердила информацию о том, что ее команда поручила экономическому аналитическому центру Wifo подготовить исследование по поводу возможных экономических последствий расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.

Кроме того, отмечается, что Министерство энергетики Австрии также намерено обязать компании, продающие газ в страну, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе.

Как уже упоминалось ранее, Евросоюз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия истек в конце года.