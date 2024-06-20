Німеччина передала Україні спецтехніку для відновлення енергетики

Україна отримала від Німеччини 16 одиниць спецтехніки включно з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

Німеччина передала Україні спецтехніки на 2,3 млн євро

Зазначається, що це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей — повідомляють у міністерстві. Поширити

Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину.

Норвегія надасть Україні 103 млн дол на відновлення енергетики

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд крон (понад 100 млн дол) для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення постачання електроенергії до наступної зими.

120 млн крон з виділеної суми підуть на ремонтні роботи в Харківській області. На ці кошти в регіоні будуть встановлені сонячні панелі у семи пологових будинках та операційних.

Ми ведемо тісний діалог з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими. Йонас Гар Стере Прем’єр-міністр Норвегії

Скандинавська країна пообіцяла надати 75 млрд крон військової та цивільної допомоги Україні на п’ятирічний період 2023-2027 років, причому фінансування виділяється щороку відповідно до потреб України.