В Украине усилили отключение света вечером 26 июня

По состоянию на утро 26 июня без энергопитания остаются 466 населенных пунктов в пяти областях из-за обстрелов и технических проблем.

Какая ситуация с энергоснабжением в Украине 26 июня

Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером во вторник, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, — говорится в сообщении. Поделиться

Энергетики напомнили, что главная причина проблем со светом – восемь массированных атак российских агрессоров на энергосистему Украины.

По состоянию на утро без энергопитания остаются 466 населённых пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. А по техническим причинам есть отключение в Запорожской области.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 25 026 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 200 МВт.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.

Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.

Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают свет, планируют поделить по сезонам — на летний и зимний.

В настоящее время в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него, — объясняет руководитель Госэнергонадзора.

Слободян заверил, что вывод из ремонта блоков АЭС и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.