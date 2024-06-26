В Украине усилили отключение света вечером 26 июня

По состоянию на утро 26 июня без энергопитания остаются 466 населенных пунктов в пяти областях из-за обстрелов и технических проблем.
Главные тезисы
- Укрэнерго увеличило объемы ограничений электроснабжения для бытовых потребителей на 26 июня, отметив, что основная причина проблем – массированные атаки РФ.
- Руководитель Государственной инспекции энергетического надзора подтверждает возможность ослабления графиков отключений света уже с августа, однако восстановление станет возможным не ранее чем через полтора месяца.
- Важным шагом в разрешении ситуации станет ремонт энергоблоков украинских АЭС и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры.
- Планируется распределение объектов критической инфраструктуры по сезонам – на летнее и зимнее, с целью оптимизации энергообеспечения населенных пунктов.
Какая ситуация с энергоснабжением в Украине 26 июня
Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером во вторник, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Энергетики напомнили, что главная причина проблем со светом – восемь массированных атак российских агрессоров на энергосистему Украины.
По состоянию на утро без энергопитания остаются 466 населённых пунктов.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. А по техническим причинам есть отключение в Запорожской области.
Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 25 026 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 200 МВт.
Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света
По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.
Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.
Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.
Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.
Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают свет, планируют поделить по сезонам — на летний и зимний.
В настоящее время в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него, — объясняет руководитель Госэнергонадзора.
Слободян заверил, что вывод из ремонта блоков АЭС и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.
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