В Україні посилили відключення світла увечері 26 червня

Станом на ранок 26 червня без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів у п'яти областях через обстріли і технічні проблеми.

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні 26 червня

Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері у вівторок, 26 червня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, — йдеться у повідомленні. Поширити

Енергетики нагадали, що головна причина проблем зі світлом — вісім масованих атак російських агресорів на енергосистему України.

Станом на ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. А з технічних причин є відключення в Запорізькій області.

Сьогодні Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови загальним обсягом 25026 МВтгод, з максимальною потужністю в окремі години до 1 200 МВт.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

Також він додав, що перелік об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які не відключають від світла, планують поділити за сезонами — на літній та зимовий.

Наразі до переліку включені серед іншого об'єкти, які є надзвичайно важливими протягом опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити із переліку, а з настанням холодів повернути до нього, — пояснює керівник Держенергонагляду.

Слободян запевнив, що виведення з ремонту блоків АЕС та нові правила електропостачання об'єктів критичної інфраструктури можуть призвести до покращення ситуації зі світлом у серпні.