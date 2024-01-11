Дрон пошкодив інфраструктурний об'єкт електропостачання у Бєлгородській області

У Росії 11 січня сталася нова “бавовна”. За заявами російських можновладців, вибухівка з безпілотника поцілила у об'єкт електропостачання, так що велика кількість будівель залишилася без світла.
Енергетична “бавовна”: у Белгородській області – аварія на енергооб’єкті
11 січня у селі Тішанка Волоконовського района Бєлгородської області сталася “бавовна”.
Про це заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.
Влада Бєлгородської області РФ стверджує, що Збройні сили України за допомогою дрона-камікадзе пошкодили інфраструктурний об'єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.
За словами Гладкова, оперативні та аварійні служби не ліквідовують наслідки, бо чекають на погодження з міністерством оборони.
Вибухи у Бєлгороді 8 січня
Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.
Від уламків постраждали три людини.
У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.
Нагадаємо, що зранку 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО змогла збити нібито українську ракету над Бєлгородською областю.
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