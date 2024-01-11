Дрон пошкодив інфраструктурний об'єкт електропостачання у Бєлгородській області
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Дрон пошкодив інфраструктурний об'єкт електропостачання у Бєлгородській області

Бавовна
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Джерело:  online.ua

У Росії 11 січня сталася нова “бавовна”. За заявами російських можновладців, вибухівка з безпілотника поцілила у об'єкт електропостачання, так що велика кількість будівель залишилася без світла.

Енергетична “бавовна”: у Белгородській області – аварія на енергооб’єкті

11 січня у селі Тішанка Волоконовського района Бєлгородської області сталася “бавовна”.

Про це заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

Влада Бєлгородської області РФ стверджує, що Збройні сили України за допомогою дрона-камікадзе пошкодили інфраструктурний об'єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.

У результаті скинутого осколкового боєприпасу постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт електропостачання, тимчасово без світла залишаються близько 50 домоволодінь.

За словами Гладкова, оперативні та аварійні служби не ліквідовують наслідки, бо чекають на погодження з міністерством оборони.

Вибухи у Бєлгороді 8 січня

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.

Від уламків постраждали три людини.

У самому Бєлгороді в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені уламками.

У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, що зранку 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО змогла збити нібито українську ракету над Бєлгородською областю.

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