Влада РФ заявляє про ракетну атаку України

Вранці 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО нібито змогла збити українську ракету над Бєлгородською областю.

Росія знову скаржиться на ракетні атаки України

Команда глави МО РФ Сергія Шойгу стверджує, що атака України на Бєлгородську область сталася вранці 8 січня

О 07.00 зупинено спробу терористичної атаки київського режиму із застосуванням переобладнаної для ураження наземних цілей зенітної ракети С-200 по об'єктах на території Російської Федерації, - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства. Поширити

Окрім того, зазначається, що нібито "черговими засобами ППО українська ракета була перехоплена над територією Бєлгородської області".

Що відомо про рейд ГУР у Бєлгородську область

Шеф української розвідки Кирило Буданов офіційно підтвердив, що його бійці під час проведення спецоперації на території Бєлгородської області змогли завдати значних втрат живій силі армії РФ. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".

Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою.Одразу ж (росіяни, - ред.) запросили гелікоптер для його евакуації прямо на місці, - розповів глава ГУР. Поширити

Однак Кирило Буданов не захотів ділитися іншими деталями спецоперації українських розвідників, звернувши увагу на те, що вона була звичайно для його команди.