Власти РФ заявляют о ракетной атаке Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Власти РФ заявляют о ракетной атаке Украины

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Источник:  online.ua

Утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО якобы смогла сбить украинскую ракету над Белгородской областью.

Россия снова жалуется на ракетные атаки Украины

Команда главы МО РФ Сергея Шойгу утверждает, что атака Украины на Белгородскую область произошла утром 8 января.

В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации, - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, указано, что якобы "очередными средствами ПВО украинская ракета была перехвачена над территорией Белгородской области".

Что известно о рейде ГУР в Белгородскую область

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов официально подтвердил, что его бойцы во время проведения спецоперации на территории Белгородской области смогли нанести значительный урон живой силе армии РФ. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".

Не раскрывая подробностей могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же (россияне, – ред.) запросили вертолет для его эвакуации прямо на месте, – рассказал глава ГУР.

Однако Кирилл Буданов не захотел делиться другими деталями спецоперации украинских разведчиков, обратив внимание на то, что она была обычной для его команды.

Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал - у нас открыта война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя. Что, в конце концов, и происходит, – отметил шеф украинской разведки.

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