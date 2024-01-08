Власти РФ заявляют о ракетной атаке Украины

Утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО якобы смогла сбить украинскую ракету над Белгородской областью.
Россия снова жалуется на ракетные атаки Украины
Команда главы МО РФ Сергея Шойгу утверждает, что атака Украины на Белгородскую область произошла утром 8 января.
Кроме того, указано, что якобы "очередными средствами ПВО украинская ракета была перехвачена над территорией Белгородской области".
Что известно о рейде ГУР в Белгородскую область
Шеф украинской разведки Кирилл Буданов официально подтвердил, что его бойцы во время проведения спецоперации на территории Белгородской области смогли нанести значительный урон живой силе армии РФ. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".
Однако Кирилл Буданов не захотел делиться другими деталями спецоперации украинских разведчиков, обратив внимание на то, что она была обычной для его команды.
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