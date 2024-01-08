У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку та роботу ППО — фото

Влада російського Бєлгорода заявила, що на підльоті до міста нібито збили десять повітряних цілей. Раніше у місті та області лунала повітряна тривога.

Вибухи у Бєлгороді 8 січня

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.

Від уламків постраждали три людини.

У самому Бєлгороді в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені уламками. Поширити

У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, що зранку 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО змогла збити нібито українську ракету над Бєлгородською областю.

Рейд ГУР у Бєлгородську область

5 січня ГУР повідомило, що реалізувало комплекс спеціальних дій у Бєлгородській області у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають поблизу державного кордону.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на у Грайворонському районі Бєлгородської області, а також атакували російський взводний опорний пункт.