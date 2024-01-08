У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку та роботу ППО — фото
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Події
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У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку та роботу ППО — фото

Бєлгород
Джерело:  online.ua

Влада російського Бєлгорода заявила, що на підльоті до міста нібито збили десять повітряних цілей. Раніше у місті та області лунала повітряна тривога.

Вибухи у Бєлгороді 8 січня

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.

Від уламків постраждали три людини.

У самому Бєлгороді в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені уламками.

У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, що зранку 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО змогла збити нібито українську ракету над Бєлгородською областю.

Рейд ГУР у Бєлгородську область

5 січня ГУР повідомило, що реалізувало комплекс спеціальних дій у Бєлгородській області у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають поблизу державного кордону.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на у Грайворонському районі Бєлгородської області, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

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