У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку та роботу ППО — фото

Влада російського Бєлгорода заявила, що на підльоті до міста нібито збили десять повітряних цілей. Раніше у місті та області лунала повітряна тривога.
Вибухи у Бєлгороді 8 січня
Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили десять повітряних цілей.
Від уламків постраждали три людини.
У Міноборони РФ вже традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили, що засобами ППО знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 над Бєлгородською областю.
Нагадаємо, що зранку 8 січня Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію про те, що їхня ППО змогла збити нібито українську ракету над Бєлгородською областю.
Рейд ГУР у Бєлгородську область
5 січня ГУР повідомило, що реалізувало комплекс спеціальних дій у Бєлгородській області у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають поблизу державного кордону.
Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на у Грайворонському районі Бєлгородської області, а також атакували російський взводний опорний пункт.
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