В российском Белгороде заявили о ракетной атаке и работе ПВО — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Белгороде заявили о ракетной атаке и работе ПВО — фото

Белгород
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Источник:  online.ua

Власти российского Белгорода заявили, что на подлете к городу якобы сбили десять воздушных целей. Ранее в городе и области звучала воздушная тревога.

Взрывы в Белгороде 8 января

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.

От обломков пострадали три человека.

В самом Белгороде в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены обломками.

В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.

Напомним, что утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО смогло сбить якобы украинскую ракету над Белгородской областью.

Рейд ГУР в Белгородскую область

5 января ГУР сообщило, что реализовало комплекс специальных действий в Белгородской области в связи с участившимися случаями диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих вблизи государственной границы.

Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики в Грайворонском районе Белгородской области, а также атаковали российский взводный опорный пункт.

В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых окупантов уточняется.

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