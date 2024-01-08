В российском Белгороде заявили о ракетной атаке и работе ПВО — фото

Власти российского Белгорода заявили, что на подлете к городу якобы сбили десять воздушных целей. Ранее в городе и области звучала воздушная тревога.

Взрывы в Белгороде 8 января

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.

От обломков пострадали три человека.

В самом Белгороде в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены обломками. Поделиться

В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.

Напомним, что утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО смогло сбить якобы украинскую ракету над Белгородской областью.

Рейд ГУР в Белгородскую область

5 января ГУР сообщило, что реализовало комплекс специальных действий в Белгородской области в связи с участившимися случаями диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих вблизи государственной границы.

Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики в Грайворонском районе Белгородской области, а также атаковали российский взводный опорный пункт.