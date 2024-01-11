Дрон повредил инфраструктурный объект электроснабжения в Белгородской области

В России 11 января произошла новая "бавовна". По заявлениям российских чиновников, взрывчатка с беспилотника попала в объект электроснабжения, так что большое количество зданий осталось без света.
Энергетическая "бавовна": в Белгородской области – авария на энергообъекте
11 января в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области произошел "хлопок".
Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.
Власти Белгородской области РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе повредили инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района.
По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы не ликвидируют последствия, потому что ждут согласования с министерством обороны.
Взрывы в Белгороде 8 января
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.
От обломков пострадали три человека.
В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.
Напомним, что утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО смогло сбить якобы украинскую ракету над Белгородской областью.
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