Дрон повредил инфраструктурный объект электроснабжения в Белгородской области

В России 11 января произошла новая "бавовна". По заявлениям российских чиновников, взрывчатка с беспилотника попала в объект электроснабжения, так что большое количество зданий осталось без света.

Энергетическая "бавовна": в Белгородской области – авария на энергообъекте

11 января в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области произошел "хлопок".

Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Власти Белгородской области РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе повредили инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района.

В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются около 50 домовладений. Поделиться

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы не ликвидируют последствия, потому что ждут согласования с министерством обороны.

Взрывы в Белгороде 8 января

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что на подлете в Белгород якобы сбили десять воздушных целей.

От обломков пострадали три человека.

В самом Белгороде в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены обломками. Поделиться

В Минобороны РФ уже традиционно обвинили в атаке Украину и заявили, что средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 над Белгородской областью.

Напомним, что утром 8 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что их ПВО смогло сбить якобы украинскую ракету над Белгородской областью.