Усі електростанції України можна відновити, але є одне "але"

Керівництво компанії "ДТЕК Енерго" стверджує, що всі пошкоджені російськими ударами електростанції України наразі підлягають відновленню, однак це забере дуже багато часу.
Головні тези:
- Українські електростанції, пошкоджені російськими ударами, потребують відновлення, що забере значний час та фінансові ресурси.
- Директор компанії "ДТЕК Енерго" підтвердив 90% втрат потужностей та планує витратити величезні кошти на ремонти у 2023 році.
- Для здійснення ремонтних робіт інженери шукають запасне обладнання у різних куточках світу, щоб відновити роботу електростанцій якомога швидше.
Українські електростанції підлягають відновленню
З такою заявою виступив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.
Як зазначає останній, станом на сьогодні жодний член його команди навіть не розглядає категорію "відновленню не підлягає".
Глава "ДТЕК Енерго" запевнив українців, що всі обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно.
За його словами, з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС наразі розголошувати не будуть.
У чому полягає головна проблема під час робіт з відновлення
Ільдар Салєєв офіційно підтвердив, що російські загарбники здійснили атаки на ТЕС "ДТЕК Енерго" понад 180 разів.
Згідно з останніми даними, через терор ворога втрачено 90% потужностей.
Окрім того, наголошується, що збитки уже сягнули 350 млн дол. Ба більше, у 2023 році на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн коштів "ДТЕК Енерго".
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