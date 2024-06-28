Усі електростанції України можна відновити, але є одне "але"

Керівництво компанії "ДТЕК Енерго" стверджує, що всі пошкоджені російськими ударами електростанції України наразі підлягають відновленню, однак це забере дуже багато часу.

Українські електростанції підлягають відновленню

З такою заявою виступив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

Як зазначає останній, станом на сьогодні жодний член його команди навіть не розглядає категорію "відновленню не підлягає".

Глава "ДТЕК Енерго" запевнив українців, що всі обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно.

Так само як і буде здобута Перемога України у цій війні, — наголосив Ільдар Салєєв. Поширити

За його словами, з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС наразі розголошувати не будуть.

У чому полягає головна проблема під час робіт з відновлення

Ільдар Салєєв офіційно підтвердив, що російські загарбники здійснили атаки на ТЕС "ДТЕК Енерго" понад 180 разів.

Згідно з останніми даними, через терор ворога втрачено 90% потужностей.

Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів. Ільдар Салєєв Генеральний директор "ДТЕК Енерго"

Окрім того, наголошується, що збитки уже сягнули 350 млн дол. Ба більше, у 2023 році на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн коштів "ДТЕК Енерго".