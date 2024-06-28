Все электростанции Украины можно восстановить, но есть одно "но"

Руководство компании "ДТЭК Энерго" утверждает, что все поврежденные российскими ударами электростанции Украины подлежат восстановлению, однако это займет очень много времени.

Украинские электростанции подлежат восстановлению

С таким заявлением выступил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

Как отмечает последний, по состоянию на сегодняшний день ни один член его команды даже не рассматривает категорию "восстановлению не подлежит".

Глава "ДТЭК Энерго" заверил украинцев, что все объекты будут восстановлены рано или поздно.

Так же, как и будет одержана Победа Украины в этой войне, — подчеркнул Ильдар Салеев. Поделиться

По его словам, из соображений безопасности информацию о возобновлении ТЭС пока разглашать не будут.

В чем заключается главная проблема во время работ по восстановлению

Ильдар Салеев официально подтвердил, что российские захватчики совершили атаки на ТЭС "ДТЭК Энерго" более 180 раз.

Согласно последним данным, из-за террора врага потеряно 90% мощностей.

Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы уходят не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов. Ильдарь Салеев Генеральный директор "ДТЭК Энерго"

Кроме того, сообщается, что ущерб уже достиг 350 млн дол. Более того, в 2023 году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн средств "ДТЭК Энерго".