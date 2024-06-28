Все электростанции Украины можно восстановить, но есть одно "но"

Руководство компании "ДТЭК Энерго" утверждает, что все поврежденные российскими ударами электростанции Украины подлежат восстановлению, однако это займет очень много времени.
Главные тезисы
- Украинские электростанции, поврежденные российскими ударами, нуждаются в восстановлении.
- Директор компании "ДТЭК Энерго" подтвердил 90% потерь мощностей и планирует потратить огромные средства на ремонты в 2023 году.
- Для проведения ремонтных работ инженеры ищут запасное оборудование в разных уголках мира, чтобы возобновить работу электростанций как можно быстрее.
Украинские электростанции подлежат восстановлению
С таким заявлением выступил генеральный директор компании Ильдар Салеев.
Как отмечает последний, по состоянию на сегодняшний день ни один член его команды даже не рассматривает категорию "восстановлению не подлежит".
Глава "ДТЭК Энерго" заверил украинцев, что все объекты будут восстановлены рано или поздно.
По его словам, из соображений безопасности информацию о возобновлении ТЭС пока разглашать не будут.
В чем заключается главная проблема во время работ по восстановлению
Ильдар Салеев официально подтвердил, что российские захватчики совершили атаки на ТЭС "ДТЭК Энерго" более 180 раз.
Согласно последним данным, из-за террора врага потеряно 90% мощностей.
Кроме того, сообщается, что ущерб уже достиг 350 млн дол. Более того, в 2023 году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн средств "ДТЭК Энерго".
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