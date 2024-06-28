Все электростанции Украины можно восстановить, но есть одно "но"
Категория
Украина
Дата публикации

Все электростанции Украины можно восстановить, но есть одно "но"

ДТЭК
ДТЭК Энерго
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Руководство компании "ДТЭК Энерго" утверждает, что все поврежденные российскими ударами электростанции Украины подлежат восстановлению, однако это займет очень много времени.

Главные тезисы

  • Украинские электростанции, поврежденные российскими ударами, нуждаются в восстановлении.
  • Директор компании "ДТЭК Энерго" подтвердил 90% потерь мощностей и планирует потратить огромные средства на ремонты в 2023 году.
  • Для проведения ремонтных работ инженеры ищут запасное оборудование в разных уголках мира, чтобы возобновить работу электростанций как можно быстрее.

Украинские электростанции подлежат восстановлению

С таким заявлением выступил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

Как отмечает последний, по состоянию на сегодняшний день ни один член его команды даже не рассматривает категорию "восстановлению не подлежит".

Глава "ДТЭК Энерго" заверил украинцев, что все объекты будут восстановлены рано или поздно.

Так же, как и будет одержана Победа Украины в этой войне, — подчеркнул Ильдар Салеев.

По его словам, из соображений безопасности информацию о возобновлении ТЭС пока разглашать не будут.

В чем заключается главная проблема во время работ по восстановлению

Ильдар Салеев официально подтвердил, что российские захватчики совершили атаки на ТЭС "ДТЭК Энерго" более 180 раз.

Согласно последним данным, из-за террора врага потеряно 90% мощностей.

Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы уходят не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов.

Ильдарь Салеев

Ильдарь Салеев

Генеральный директор "ДТЭК Энерго"

Кроме того, сообщается, что ущерб уже достиг 350 млн дол. Более того, в 2023 году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн средств "ДТЭК Энерго".

Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в этом году. Наши специалисты по всему миру ищут запасное оборудование, которое можно купить, привести и установить, — подытожил Салеев.

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