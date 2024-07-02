Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики

3 июля графики отключений света будут применяться в течение всех суток, большую часть которой будут ограничивать три очереди отключений одновременно.
Главные тезисы
- Ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары.
- По базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов из-за повреждений в украинской энергетике.
- Российские удары привели к серьезному дефициту электроэнергии в Украине и введению графиков отключения света.
- Министерство энергетики Украины оценивает ситуацию и делает прогнозы относительно продолжительности отключений света.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 3 июля
Как отмечается, 3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно.
Причина мер ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.
2 июля в Украине весь день применяют три очереди отключения света одновременно. На практике это означает, что электроснабжения нет и в "серых" зонах графиков.
Отключение света в Украине
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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