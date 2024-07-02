Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики
Категория
Украина
Дата публикации

Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики

Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики
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Источник:  Укрэнерго

3 июля графики отключений света будут применяться в течение всех суток, большую часть которой будут ограничивать три очереди отключений одновременно.

Главные тезисы

 

  • Ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары.
  • По базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов из-за повреждений в украинской энергетике.
  • Российские удары привели к серьезному дефициту электроэнергии в Украине и введению графиков отключения света.
  • Министерство энергетики Украины оценивает ситуацию и делает прогнозы относительно продолжительности отключений света.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 3 июля

Как отмечается, 3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно.

Причина мер ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

2 июля в Украине весь день применяют три очереди отключения света одновременно. На практике это означает, что электроснабжения нет и в "серых" зонах графиков.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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