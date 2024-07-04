Графики отключения электроэнергии 5 июля будут жестче для Киева и 4 областей Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Графики отключения электроэнергии 5 июля будут жестче для Киева и 4 областей Украины

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 5 июля свет в рамках графиков будут отключать на протяжении всех суток. Однако для Киева, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей электроэнергию могут выключать и в серой зоне графика.

Главные тезисы

  • На 5 июля запланировано жесткое отключение электроэнергии в Украине, особенно для Киева и еще 4 областей.
  • Графики отключений разработаны для компенсации дефицита энергии и поддержания электросетей в рабочем состоянии.
  • Действия потребителей в указанные дни могут быть ограничены из-за жестких отключений электроэнергии, предусмотренных графиками.
  • Облэнерго использует разное число очередей графиков отключений в разные периоды суток, оптимизируя распределение энергии по областям.
  • Целью графиков отключений является обеспечение стабильности энергоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.

Киев и 4 области Украины будут под жесткими графиками выключения света 5 июля

Об этом сообщают ДТЭК и Укрэнерго.

5 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток, — сказано в сообщении ДТЭК.

В компании напомнили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет могут отключать в "серой" зоне.

В Укрэнерго уточнили, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля

Облэнерго используют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений.

В Укрэнерго добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.

Потребление каждой области разделено на 6 очередей.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе.

Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас, определяют облэнерго в каждом регионе.

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