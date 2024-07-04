Графики отключения электроэнергии 5 июля будут жестче для Киева и 4 областей Украины

В Украине 5 июля свет в рамках графиков будут отключать на протяжении всех суток. Однако для Киева, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей электроэнергию могут выключать и в серой зоне графика.
Главные тезисы
- На 5 июля запланировано жесткое отключение электроэнергии в Украине, особенно для Киева и еще 4 областей.
- Графики отключений разработаны для компенсации дефицита энергии и поддержания электросетей в рабочем состоянии.
- Действия потребителей в указанные дни могут быть ограничены из-за жестких отключений электроэнергии, предусмотренных графиками.
- Облэнерго использует разное число очередей графиков отключений в разные периоды суток, оптимизируя распределение энергии по областям.
- Целью графиков отключений является обеспечение стабильности энергоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.
Киев и 4 области Украины будут под жесткими графиками выключения света 5 июля
Об этом сообщают ДТЭК и Укрэнерго.
В компании напомнили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет могут отключать в "серой" зоне.
В Укрэнерго уточнили, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.
Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля
Облэнерго используют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений.
В Укрэнерго добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе.
Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас, определяют облэнерго в каждом регионе.
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