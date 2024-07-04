Графики отключения электроэнергии 5 июля будут жестче для Киева и 4 областей Украины

В Украине 5 июля свет в рамках графиков будут отключать на протяжении всех суток. Однако для Киева, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей электроэнергию могут выключать и в серой зоне графика.

Киев и 4 области Украины будут под жесткими графиками выключения света 5 июля

Об этом сообщают ДТЭК и Укрэнерго.

5 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток, — сказано в сообщении ДТЭК. Поделиться

В компании напомнили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет могут отключать в "серой" зоне.

В Укрэнерго уточнили, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля

Облэнерго используют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений.

В Укрэнерго добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.

Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Поделиться

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе.