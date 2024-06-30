Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики
Категория
Украина
Дата публикации

Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики

Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики
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Источник:  Укрэнерго

1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для разных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.

Главные тезисы

 

  • Российские удары привели к серьезным повреждениям украинской энергетики, что вызвало существенный дефицит электроэнергии и необходимость вводить отключения света.
  • По прогнозам, украинцы зимой могут столкнуться с ежедневными отключениями света на 12 часов из-за ситуации в энергосети.
  • Рекомендуется бережливо потреблять электроэнергию, следить за актуальными графиками отключений на сайтах облэнерго и соцсетях, чтобы минимизировать дискомфорт во время отключений.

Как будут действовать графики отключения света 1 июля

Как объяснили в "Укрэнерго", причина, почему ограничения будут действовать все сутки, — рост энергопотребления из-за жары в Украине.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Когда свет есть — потребляйте, пожалуйста, бережливо, — отметили в "Укрэнерго".

30 июня графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для разных регионов страны, будут действовать на протяжении всех суток.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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