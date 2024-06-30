Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики

1 июля графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для разных регионов страны, будут действовать в течение всех суток.
Главные тезисы
- Российские удары привели к серьезным повреждениям украинской энергетики, что вызвало существенный дефицит электроэнергии и необходимость вводить отключения света.
- По прогнозам, украинцы зимой могут столкнуться с ежедневными отключениями света на 12 часов из-за ситуации в энергосети.
- Рекомендуется бережливо потреблять электроэнергию, следить за актуальными графиками отключений на сайтах облэнерго и соцсетях, чтобы минимизировать дискомфорт во время отключений.
Как будут действовать графики отключения света 1 июля
Как объяснили в "Укрэнерго", причина, почему ограничения будут действовать все сутки, — рост энергопотребления из-за жары в Украине.
30 июня графики почасовых отключений электроэнергии, в течение которых могут вводиться ограничения для разных регионов страны, будут действовать на протяжении всех суток.
Отключение света в Украине
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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