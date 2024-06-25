В Укрэнерго назвали часы наибольших ограничений электроэнергии 26 июня

26 мая облэнерго Украины будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

В Укрэнерго объявили круглосуточные почасовые графики отключения света на 26 июня

Объем ограничений электроэнергии будет наибольшим с 17:00 до 23:00.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Поделиться

Зеленский предлагает установить солнечные панели в каждой школе и больнице Украины

Решением Ставки 20 июня поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

Президент заверил, что власти «активно готовятся» к следующему отопительному сезону, а именно «восстанавливают то, что можно восстановить, строят комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО (в том числе работают с партнерами над дополнительными системами Patriot)».