В Укренерго назвали години найбільших обмежень електроенергії 26 червня

26 травня обленерго України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.
Головні тези:
- 26 червня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом доби.
- Президент Зеленський пропонує встановити сонячні панелі у кожній школі та лікарні для зменшення залежності від електроенергії.
- Уряд працює над спрощенням умов для встановлення сонячних панелей та акумуляторів за допомогою податкових пільг та кредитних програм.
- Влада активно готується до наступного опалювального сезону, розвиваючи відновлювану енергетику та системи енергоефективності.
В Укренерго оголосили цілодобові погодинні графіки відключення світла на 26 червня
Обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00
Зеленський пропонує встановити сонячні панелі у кожній школі та лікарні України
Рішенням Ставки 20 червня доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.
Крім того, Зеленський наголосив, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.
Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.
Президент запевнив, що влада «активно готується» до наступного опалювального сезону, а саме «відновлює те, що можна відновити, будує комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО (зокрема працює із партнерами над додатковими системами Patriot)».
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