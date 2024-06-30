Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки

1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Головні тези:
- Російські удари на українську енергетику призвели до значних пошкоджень, внаслідок чого “Укренерго” вводить регулярні графіки відключень світла.
- Енергокомпанія “Yasno” заявляє про можливість відключення світла на 12 годин щодня взимку за базовим сценарієм.
- Міністерство енергетики України поки не прогнозує тривалості відключень світла взимку, попереджаючи про можливість негативних наслідків.
- Рекомендацією від “Укренерго” є ощадливе споживання електроенергії в періоди пікового споживання для підтримання стабільності енергосистеми.
Як діятимуть графіки відключення світла 1 липня
Як пояснили в “Укренерго”, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, — зростання енергоспоживання через спеку в Україні.
30 червня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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