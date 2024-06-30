Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки

Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки
Джерело:  Укренерго

1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Головні тези:

 

  • Російські удари на українську енергетику призвели до значних пошкоджень, внаслідок чого “Укренерго” вводить регулярні графіки відключень світла.
  • Енергокомпанія “Yasno” заявляє про можливість відключення світла на 12 годин щодня взимку за базовим сценарієм.
  • Міністерство енергетики України поки не прогнозує тривалості відключень світла взимку, попереджаючи про можливість негативних наслідків.
  • Рекомендацією від “Укренерго” є ощадливе споживання електроенергії в періоди пікового споживання для підтримання стабільності енергосистеми.

Як діятимуть графіки відключення світла 1 липня

Як пояснили в “Укренерго”, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, — зростання енергоспоживання через спеку в Україні.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо, — наголосили в "Укренерго".

30 червня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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