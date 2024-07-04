В Укренерго попередили про черговий фейк щодо відключення світла

В "Укренерго" повідомили про черговий фейк, спрямований на українців. Цього разу - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.

Що відомо про фейк щодо “зональних відключень світла” в Україні

Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації, — пояснюють "Укренерго". Поширити

Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії:

сторінки "Укренерго",

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У Міненерго назвали ймовірні терміни зменшення відключень світла в Україні

За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць.

Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.

На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, — зазначає заступник глави Міненерго. Поширити

Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.