В Укренерго попередили про черговий фейк щодо відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго попередили про черговий фейк щодо відключення світла

світло
Джерело:  Укренерго

В "Укренерго" повідомили про черговий фейк, спрямований на українців. Цього разу - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.

Головні тези:

  • Фейк про 'зональні' відключення світла виявлений та розвіяний Укренерго, яке заохочує українців перевіряти інформацію лише у офіційних джерелах.
  • Представник Міненерго розкриває можливі терміни зменшення відключень світла в Україні та наголошує на впливі аномальної спеки на енергосистему.
  • Україна співпрацює з іноземними партнерами для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими окупантами.
  • Раціональне споживання електроенергії набуває важливості у контексті позитивного впливу на стабільність енергосистеми.
  • Інформація про відключення світла та стан енергосистеми надходить з офіційних джерел: 'Укренерго', Міненерго та обленерго.

Що відомо про фейк щодо “зональних відключень світла” в Україні

Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації, — пояснюють "Укренерго".

Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії:

  • сторінки "Укренерго",

  • Міненерго та вашого обленерго.

У Міненерго назвали ймовірні терміни зменшення відключень світла в Україні

За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць.

Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.

На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, — зазначає заступник глави Міненерго.

Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.

Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему, — пояснює високопосадовець Міненерго.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть 23 червня лише ввечері
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні посилили відключення світла увечері 26 червня
Енергопостачання
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна скасує відключення світла на прифронтових територіях — Укренерго
Україна скасує відключення світла на прифронтових територіях — Укренерго

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?