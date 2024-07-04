В Укренерго попередили про черговий фейк щодо відключення світла

В "Укренерго" повідомили про черговий фейк, спрямований на українців. Цього разу - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.
Головні тези:
- Фейк про 'зональні' відключення світла виявлений та розвіяний Укренерго, яке заохочує українців перевіряти інформацію лише у офіційних джерелах.
- Представник Міненерго розкриває можливі терміни зменшення відключень світла в Україні та наголошує на впливі аномальної спеки на енергосистему.
- Україна співпрацює з іноземними партнерами для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими окупантами.
- Раціональне споживання електроенергії набуває важливості у контексті позитивного впливу на стабільність енергосистеми.
- Інформація про відключення світла та стан енергосистеми надходить з офіційних джерел: 'Укренерго', Міненерго та обленерго.
Що відомо про фейк щодо “зональних відключень світла” в Україні
Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії:
сторінки "Укренерго",
Міненерго та вашого обленерго.
У Міненерго назвали ймовірні терміни зменшення відключень світла в Україні
За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника, відключення світла в Україні можуть зменшитись десь через місяць.
Колісник підкреслив, що наразі на ситуацію з відключеннями світла впливають не тільки обстріли енергетичних об’єктів злочинною армією РФ, а й аномальна спека, яка встановилась на більшості території країни.
Колісник додав, що для максимального прискорення ремонтних робіт на пошкоджених російськими окупантами об’єктах енергетичної інфраструктури Україна співпрацює з іноземними партнерами.
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